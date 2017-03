Vụ bé bốn tuổi bị dượng đánh chết: Người anh vẫn đang nguy kịch

Mùi là nghi can đánh bé bốn tuổi Nguyễn Ngọc Trung tử vong, đánh người anh 10 tuổi của Trung là Nguyễn Ngọc Chiến bị thương tích nặng. Hiện Chiến vẫn nằm tại khu vực cấp cứu đặc biệt của BV Sản-Nhi Nghệ An trong tình trạng mê man do bị vật cứng đánh vào đầu bị vỡ xương thái dương, chấn thương sọ não, gãy đốt sống cổ số 7, chảy máu nhiều ở vùng sọ não…

Trước đó, sáng 31-7, hai anh em Chiến, Trung sang nhà ông bà nội là ông Nguyễn Ngọc Tư và bà Nguyễn Thị Xuân để chơi. Đến trưa thì Mùi tới nhà ông Tư nhằm thuyết phục chị Nguyễn Thị Hiền (vợ Mùi và là con gái ông Tư) quay về chung sống sau hai năm ly thân, tuy nhiên chị Hiền đi vắng. Trong lúc bà Xuân đi ra sau vườn làm rau thì Mùi đã dùng gậy gốc tre đánh vào đầu và người bé Chiến và Trung. Hai bé sau đó được đưa đi cấp cứu nhưng bé Trung không qua khỏi.

ĐẮC LAM