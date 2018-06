Vụ bé trai 2 tuổi tử vong tại nhà trẻ: Nghi do ngạt cháo

Ngày 23-6, liên quan đến việc cháu NCD (2 tuổi, trú tại Chương Mỹ, Hà Nội) bất ngờ tử vong sau khi được gửi tại cơ sở trông giữ trẻ tư nhân trên địa bàn, lãnh đạo Công an huyện Chương Mỹ cho biết đã có thông tin ban đầu về vụ việc.



Cơ sở trông giữ trẻ, nơi bé trai 2 tuổi tử vong. Ảnh: PH

Cụ thể, ông Trần Chí Dũng, Trưởng công an huyện Chương Mỹ, cho hay bà LTL (chủ sơ sở trông giữ trẻ) hiện tại đã ra làm việc với cơ quan công an. Theo kết quả ban đầu, cơ quan điều tra xác định cháu D. tử vong có thể do ngạt cháo khi ăn.

Tại cơ quan công an, bà L. cũng thừa nhận rằng trước đó có việc bón cháo khiến cháu D. bị sặc. Tại thời điểm này, bà L. đã đưa cháu bé tới bệnh viện để kiểm tra, thăm khám. Sau khi thấy cháu bé bình thường trở lại, bà đưa cháu về lại cơ sở.

Tuy nhiên, sau khi trở về cơ sở trông giữ, cháu D. tiếp tục có biểu hiện tím tái, chủ cơ sở đã đưa cháu đến bệnh viện đa khoa huyện Chương Mỹ nhưng cháu đã tử vong.

Lãnh đạo Công an huyện Chương Mỹ cho biết thêm do thấy cháu bé đã tử vong, quá lo sợ nên bà L. đã trốn đi. Sau khi giữ được bình tĩnh, bà này chủ động ra làm việc với cơ quan chức năng.

Cũng liên quan đến vụ việc, Chủ tịch UBND TP Hà Nội vừa có văn bản chỉ đạo, giao cho Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ kiểm tra, xử lý các vi phạm tại điểm trông giữ trẻ không phép trên (nếu có). Đồng thời báo cáo Thành ủy, UBND TP trước ngày 30-6, đồng thời thông tin trả lời báo chí theo quy định.