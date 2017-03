Vụ bé trai bị đánh chết, anh nguy kịch: Mẹ bị ‘nhà hảo tâm’ lừa tiền

Chiều 27-9, chị Thái Thị Mười (32 tuổi, trú xã Thanh Đức, huyện Thanh Chương, Nghệ An) – mẹ của bé Nguyễn Ngọc Chiến (10 tuổi) – bị đánh vỡ xương sọ não, cho biết: “Khi tôi đang túng quẫn, khánh kiệt, đứa con trai thứ hai đã bị đánh chết, còn Chiến đang cấp cứu ở bệnh viện thì có kẻ đã gọi điện lừa là nhà hảo tâm lấy của tôi hơn 5,5 triệu tiền thẻ cào điện thoại”.

Chị Mười cho biết thêm, lúc chị đang chăm sóc bé Chiến ở BV Sản-Nhi Nghệ An thì có số điện thoại 01638149378 gọi đến số của chị. Người này xưng là nhà từ thiện thăm hỏi động viên chị và bé Chiến và nói sẽ giúp cho bé Chiến 20 triệu đồng.

Người này bảo chị Mười phải mua thẻ cào Viettel tổng trị giá 6 triệu đồng rồi cào, đọc mã số nạp tiền để làm thủ tục nhận tiền, sau đó sẽ đến trao 20 triệu đồng.

Chị Mười thật thà, lấy hết tiền trong người và đi mượn thêm được tổng cộng 5,6 triệu đồng rồi ra cổng bệnh viện mua thẻ cào Viettel rồi cào đọc mã số thẻ cho “nhà từ thiện”.

Sau đó, chị Mười ngồi chờ mãi không thấy “nhà từ thiện” đến trao tiền, chị gọi vào số điện thoại trên thì “thuê bao không liên lạc được” chị đi hỏi mọi người mới biết mình bị lừa chiếm đoạt tiền.

Hiện chị Mười đang làm đơn trình báo sự việc lên Cơ quan công an TP Vinh (Nghệ An).



Bé Nguyễn Ngọc Chiến (10 tuổi) đang được cấp cứu, điều trị tại BV Sản-Nhi Nghệ An. Ảnh: Đắc Lam

Như Pháp Luật TP HCM đã đưa tin, sáng 31-7, bé Chiến cùng em trai là Nguyễn Ngọc Trung (4 tuổi, con của vợ chồng chị Mười) đến nhà ông Tư, bà Xuân (ông, bà nội của hai cháu) chơi. Đến gần trưa, dượng của bé Trung và Chiến là Võ Văn Mùi chở theo con gái là Võ Thị Thúy đến nhà bố, mẹ vợ của Mùi (là ông Tư, bà Xuân) để khuyên răn chị Nguyễn Thị Hiền (Mùi và chị Hiền đã ly thân hai năm nay) về chung sống với Mùi.

Khi đến nhà bố, mẹ vợ thì chị Hiền đang đi vắng. Tại đây, sau khi bà Xuân đi ra sau vườn làm rau thì nghi can Mùi đã dùng gậy gốc tre đánh vào đầu và người cháu Chiến, Trung.

Do bị thương quá nặng, bé Trung đã tử vong ngay sau đó. Còn cháu Chiến được chuyển lên BV Sản-Nhi Nghệ An tiếp tục cấp cứu, trong tình trạng nguy kịch, bị vật cứng đánh vào đầu bị vỡ xương thái dương, vỡ xương, chấn thương sọ não, gãy đốt sống cổ số 7, chảy máu nhiều ở vùng sọ não…

Sau khi gây án, nghi can Mùi chạy lên rừng bỏ trốn. Đến chiều 3-8, công an và người dân phát hiện nghi can Mùi chết trong tư thế treo cổ trên rừng cây tràm, do đó, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an tỉnh Nghệ An, đã đình chỉ điều tra vụ án giết người. Gia đình chị Mười thuộc diện hộ nghèo, rất khó khăn.

Sau một thời gian chuyển bé Chiến ra BV Nhi Trung ương (Hà Nội) phẫu thuật não, hiện cháu Chiến đã được chuyển về Khoa thần kinh, BV Sản-Nhi Nghệ An tiếp tục cấp cứu, thời gian tới sẽ đưa bé ra BV Nhi Trung ương cấy ghép lại xương sọ não.

Cho đến chiều 27-9, bé Chiến tay chân đã cử động được nhưng đầu óc vẫn chưa tỉnh táo, chưa nhận biết được bố, mẹ.