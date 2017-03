Vụ “bố chồng dính với nàng dâu”: Tiền Giang chỉ đạo rút kinh nghiệm phát ngôn

Ông Nguyễn Hùng Vĩ, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tiền Giang khẳng định, thông tin vụ “bố chồng dính với nàng dâu” chỉ là tin đồn nhảm.

Liên quan đến lời dẫn của ông Tạ Văn Trầm (Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang) mà báo VOV điện tử đã đưa, theo ông Vĩ cho biết, trong lúc đi học chính trị, ông Trầm và một số người bạn có trao đổi, ví dụ về những vấn đề liên quan đến đời sống sức khỏe tình dục và có thể sự vụ này đã dẫn đến sự hiểu nhầm là phóng viên VOV nghe được nên đưa tin.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Hùng Vĩ cho biết, sau sự việc, Sở sẽ chỉ đạo họp rút kinh nghiệm trong việc phát ngôn đối với các cán bộ lãnh đạo để không xảy ra chuyện này lần nữa.

Trong khi đó, Đại tá Đặng Quang Minh- Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an tỉnh Tiền Giang cũng cho biết, thông tin trên là không có sự thật. Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an TX.Gò Công xác minh làm rõ nguồn tin phát ra từ đâu để có hướng xử lý tránh làm mất an ninh trật tự xã hội trên địa bàn.

Cũng theo ông Minh, Công an tỉnh đã báo cáo vụ việc lên UBND tỉnh. Được biết, phía UBND tỉnh Tiền Giang cũng đã có văn bản gửi lãnh đạo VOV kiến nghị xử lý phóng viên đã đưa thông tin này.

Qua ghi nhận của PV, lúc 5h30 sáng 22/9, trên trang điện tử VOV đã có đăng tải thông tin cải chính, với nội dung: “Ngày 18/9, VOVonline đã đăng tải thông tin với nội dung về quan hệ bố chồng nàng dâu. Tuy nhiên qua xác minh, phóng viên viết tin này đã có sai sót khi chỉ dựa trên một nguồn tin không chính xác, thiếu thẩm định lại, dẫn đến tin đưa không đúng sự thật”.

Trước đó, vào ngày 18/9, trang điện tử Đài tiếng nói Việt Nam- VOV có đưa tin, trong lúc người con trai đi làm ở TPHCM, ông A (58 tuổi, ngụ xã Tân Trung, TX.Gò Công, Tiền Giang) đã cùng con dâu (36 tuổi) quan hệ tình dục. Trong lúc quan hệ, cô con dâu bị chứng co thắt âm đạo khiến bố chồng không thể rút ra được. Cả 2 bị dính vào nhau và được đưa đi bệnh viện tỉnh cấp cứu, sau đó chuyển lên TPHCM.



Theo Huỳnh Hải (Dân trí)