Vụ buôn lậu ngà voi: Xử lý hơn 300 cặp ngà voi ra sao?

Theo ông Ngô Mạnh Tuấn, Đội phó Đội kiểm soát hải quan (Chi cục Hải quan TP Hải Phòng), ước tính lô hàng này có hơn 300 bộ ngà voi, tổng trọng lượng từ năm đến bảy tấn, là vụ buôn lậu ngà voi vào Việt Nam lớn nhất từ trước đến nay. Do nghi vấn trong hai container này còn chứa hàng hóa liên quan đến ma túy nên lực lượng phòng chống ma túy đã lấy mẫu đem đi giám định.

Ông Đỗ Quang Tùng, Chánh văn phòng CITES (Cục Kiểm lâm Việt Nam) cho biết theo Công ước CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora - Công ước về buôn bán quốc tế những loài động thực vật hoang dã nguy cấp) mà Việt Nam chính thức trở thành thành viên từ năm 1994, ngà voi châu Phi nằm trong phụ lục II của công ước (các loài được phép buôn bán nhưng được kiểm soát).

Theo Thông tư 90 ngày 28-8-2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có bốn cách để xử lý tang vật loại này:

- Trả lại nước xuất khẩu hoặc nước tái xuất khẩu theo quy định của CITES.

- Chuyển giao cho cơ quan khoa học, cơ sở đào tạo, giáo dục môi trường, bảo tàng chuyên ngành... để làm tiêu bản hoặc giao cơ sở y tế nghiên cứu, bào chế thuốc.

- Bán cho các tổ chức, cá nhân được kinh doanh theo quy định pháp luật (trong trường hợp mua để xuất khẩu thì việc xuất khẩu phải thực hiện theo quy định của CITES).

- Tiêu hủy trong trường hợp tang vật mang bệnh hoặc không xử lý được bằng ba biện pháp trên.

Liên quan đến vụ nhập lậu hơn 800 kg ngà voi châu Phi vào Việt Nam hồi giữa năm 2004 qua cảng Hải Phòng, sau khi tòa án xét xử các bị cáo liên quan, Thi hành án dân sự TP Hà Nội đã bàn giao toàn bộ số ngà voi cho Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam phục vụ công tác trưng bày, nghiên cứu vào tháng 12-2008.