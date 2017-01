Vụ CA bắt bầu cua: Chưa kết luận nguyên nhân chết

Tối 2-1, một tổ gồm 6 cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Tuy Phước tuần tra, triệt phá các nhóm đánh bạc. Khi đến chợ Định Thiện, tổ tuần tra phát hiện khoảng 30 người đang tụ tập đánh bầu cua. Thấy lực lượng công an, những người đánh bạc tháo chạy tán loạn. Sau đó, lực lượng công an phát hiện anh Phạm Đặng Toàn ngồi gục trước một ngôi nhà gần chợ. Cho rằng anh Toàn bị công an đánh, người dân buộc tổ tuần tra đi cùng, đưa anh Toàn đến Trung tâm Y tế thị xã An Nhơn cấp cứu. Khi đến cổng trung tâm, thấy anh Toàn đã tử vong nên một số người quá khích, xông vào đánh bị thương hai thiếu úy Nguyễn Ngọc Khánh, Trần Đức Thuận.