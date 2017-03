Vụ cảnh sát dùng định vị tìm xe SH bị cướp: Xác định hai nghi can

Một trong hai nghi can này đang có lệnh truy nã của PC45 Công an TP.HCM.



Vụ án xảy ra vào rạng sáng 2-5 trên đại lộ Phạm Văn Đồng (phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP.HCM) một phụ nữ bị hai thanh niên ép xe vào lề, dí dao uy hiếp để cướp chiếc xe SH. Qua nạn nhân trình báo, cảnh sát lần theo định vị xe SH bị cướp qua nhiều quận, huyện và cuối cùng tìm được "động" của nhóm cướp tại một căn phòng trọ ở xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh. Khi cảnh sát phá cửa xông vào thì hai nghi can cướp tài sản đã bỏ trốn nên chỉ thu hồi được xe SH bị cướp trước đó.

Công an quận Thủ Đức đã lập hồ sơ ban đầu và chuyển giao PC45 Công an TP.HCM mở rộng điều tra theo thẩm quyền.

Cùng thời điểm này, Công an huyện Bình Chánh phối hợp Công an xã Bình Hưng rà soát, xác minh đối tượng hiềm nghi và tăng cường kiểm tra hành chính phòng trọ, nhà nghỉ, khách sạn trên địa bàn Bình Hưng. Cơ quan công an tiếp nhận nhiều nguồn tin của quần chúng tố giác một số phòng trọ, nhà nghỉ, khách sạn tại đây có biểu hiện chứa chấp người nghiện ma túy, tình nghi liên quan đến băng nhóm tội phạm.

Trước đó, sáng 18-3, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH (PC64) phối hợp PC45 - Công an TP.HCM kiểm tra hành chính một khách sạn trên đường số 3 khu dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh. Qua đó, công an tạm giữ 15 người để làm rõ nghi vấn “tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép chất ma tuý” và “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Đồng thời thu giữ bảy bịch ma túy tổng hợp (hơn 41 g), hai bịch heroin (300 g) 42 viên hồng phấn, 37 điện thoại di dộng, tám xe máy, một roi điện, hai mã tấu, dao lê, một số nữ trang kim loại màu vàng như nhẫn, lắc tay, dây chuyền, đồng hồ...