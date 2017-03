Vụ cặp đôi chết trên ô tô với 10 phát đạn trên người: Chuyên gia pháp y nói gì?

Trước đó, như đã đưa tin, liên quan đến vụ đôi nam nữ chết trong ô tô xảy ra vào rạng sáng 15/8 tại trước cổng khu du lịch Phương Nam thuộc KP.Trung, P.Vĩnh Trung, TX.Thuận An, tỉnh Bình Dương, đến nay Công an Bình Dương đã có báo cáo sơ bộ về vụ việc.

Vết đạn trên xe ô tô Trong đó, công an xác nhận, ông Đinh Khắc Tú (SN 1972, ngụ Q.12) đã bắn bà Bùi Thị Thời (SN 1976, quê Hà Nội, tạm trú Q.Gò Vấp) 7 phát vào lưng, tay, ngực, đầu…gây thủng tim, gan, phổi, vỡ não dẫn đến tử vong. Trong đó, công an xác nhận, ông Đinh Khắc Tú (SN 1972, ngụ Q.12) đã bắn bà Bùi Thị Thời (SN 1976, quê Hà Nội, tạm trú Q.Gò Vấp) 7 phát vào lưng, tay, ngực, đầu…gây thủng tim, gan, phổi, vỡ não dẫn đến tử vong.

Còn ông Tú tự bắn 3 phát vào ngực, đầu… cũng gây thủng tim, vỡ não dẫn đến cái chết.

Công an Bình Dương cũng khẳng định, qua công tác điều tra không thấy có sự tấn công từ bên ngoài nhắm đến 2 nạn nhân trên và đủ cơ sở khẳng định ông Tú dùng súng bắn bà Thời rồi dùng khẩu súng đó tự vẫn.

Tuy nhiên, dư luận đang hoài nghi về vụ việc, khi mà bà Thời bị dính đến 7 phát đạn? Còn ông Tú quá trình tự vẫn phải đến 3 phát mới tử vong và tại sao không phải là 1 phát súng gây tử vong ngay lập tức?

Xung quanh vấn đề này, PV có trao đổi với một số cán bộ chuyên về kỹ thuật súng đạn và chuyên gia pháp y lâu năm của ngành công an. Theo một cán bộ của Công an TP.HCM, về hiện trường như Công an Bình Dương thông tin liên quan đến vụ án nói trên có một số băn khoăn.

Cán bộ này lý giải, trường hợp ông Tú hạ sát bà Thời bằng 7 phát súng không có gì lạ, bởi ông Tú đang trong tình trạng kích động, hoảng loạn. Còn về việc ông Tú tự bắn mình bằng 3 phát súng, cán bộ này giải thích: người tự vẫn trong tình trạng tinh thần hoảng loạn có thể tự bắn vào người vài phát ở vùng không phải yếu điểm như ngực mà đường đạn không trúng tim thì không thể chết liền.

Khi đó, đường đạn sẽ xuyên qua người, ra ngoài cơ thể. Việc ông Tú sau 2 phát đạn vẫn có thời gian để tự vẫn bằng 1 phát súng quyết định ở thái dương là điều vẫn có thể xảy ra. Vì trước đây, khi còn thi hành án tử hình ở trường bắn, có nhiều tử tù bị “dính” loạt đạn vào người nhưng chưa chết hẳn. Mà khi đó, tổ trưởng tổ thi hành án phải có phát súng “ân huệ” dí vào thái dương của tử tù để… chấm dứt.

Tuy nhiên, theo vị cán bộ lý giải, vấn đề là ở chỗ phía công an Bình Dương có công bố thông tin trên báo chí là ông Tú bị thủng tim. Như vậy, không thể nào có trường hợp ông Tú dí súng vào thái dương bóp cò trước rồi mới bắn vào ngực, vì bắn vào đầu thì sẽ tử vong ngay lập tức.

Còn trường hợp bắn vào ngực trước như theo thông tin Công an Bình Dương công bố, ông Tú có thủng tim thì cũng tử vong ngay. Việc hiện trường có hiện tượng đường đạn xuyên qua kính ô tô, thoát ra bên ngoài, cán bộ của công an TP.HCM giải thích, đường đi của viên đạn vốn là đường xoáy, khi gặp vật cứng ở bề mặt tiếp xúc ban đầu sẽ có lỗ nhỏ nhưng sẽ công phá ở mặt sau lớn. Trong trường hợp này, đường đạn gặp lớp kính ô tô vốn không dày nên dễ dàng xuyên thấu qua và chỉ tạo nên hiện tượng kính rạn nứt.

Với lực lượng khoa học hình sự, dựa vào dấu vết đường đạn trên lớp kính ô tô sẽ dễ dàng xác định được, đường đạn đi từ bên trong ô tô xuyên qua lớp kính ra ngoài hay là đi từ ngoài vào trong.

Ý kiến một chuyên gia khác, hiện là bác sỹ giám định pháp y của trung tâm giám định pháp y của một tỉnh cho biết, xung quanh cái chết của đôi nam nữ có điều… bất thường. Theo vị này, nếu xét về góc độ khoa học và góc độ pháp y, từ trước đến nay chưa thấy có trường hợp nào nạn nhân tự tử mà bắn được cả ba phát vào vùng trọng yếu. Bởi, tổn thương do đạn tàn phá rất ghê gớm. Đối với trường hợp ông Tú, phát đạn nào cũng có thể gây tử vong ngay lập tức, không có khả năng ông Tú bắn thêm được phát thứ hai, chứ đừng nói đến phát thứ ba.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

