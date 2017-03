Vụ Cát Tường: Đã xác định được “chất lạ” dính trên thi thể chị Huyền

Bà Nguyễn Thị Hiền - mẹ đẻ chị Huyền - cho biết, ngày 26-8 vừa qua, Công an TP Hà Nội đã mời gia đình bà lên để thông báo nội dung kết luận điều tra bổ sung và thông tin cho gia đình bà Hiền biết là hiện tại cơ quan công an đã chính thức dừng điều tra bổ sung vụ án này.



Trao đổi với PV, bà Hiền cho biết: “Những chất bám dính trên thi thể Huyền được tìm thấy hôm 18-7, mà ban đầu nhiều người nghi là bê tông, đã được Công an TP Hà Nội kết luận trong văn bản điều tra bổ sung và thông báo cho gia đình tôi hôm 26-8 là hỗn hợp giữa thạch cao, cát và mỡ tiết ra từ thi thể Huyền trộn lẫn vào nhau. Gia đình tôi cũng rất băn khoăn không biết thạch cao ở đâu ra mà dính vào thi thể con gái tôi”.



Bố mẹ đẻ chị Huyền đội mưa thắp hương nhận mộ con

Bà Nguyễn Thị Hiền thông tin thêm, trước đó, gia đình bà có yêu cầu Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cần làm rõ chị Huyền chết trước khi bị ném xuống sông hay sau khi bị ném xuống sông. Nhưng tại buổi làm việc với gia đình bà hôm 26-8, Công an Hà Nội đã chính thức trả lời là không xác định được nội dung này, với lý do đưa ra là chị Huyền đã chết quá lâu rồi.

“Nội dung bản kết luận bổ sung cho biết thêm, do không xác định được nguyên nhân cái chết của Huyền nên tội trạng của Nguyễn Mạnh Tường vẫn giữ nguyên, Tường không bị truy tố về tội giết người. Tôi không hiểu, nếu trước đó không làm chết Huyền thì làm sao Tường phạm tội “Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt” được?” - bà Hiền băn khoăn.

Cũng theo bà Hiền, gia đình bà vẫn giữ quan điểm là phải khép Nguyễn Mạnh Tường vào tội “Giết người” mới đúng người đúng tội. Nếu căn cứ vào bản kết luận bổ sung này, gia đình bà Hiền cũng không kỳ vọng vào phiên tòa diễn ra sắp tới, nếu không thỏa mãn, gia đình bà Hiền tiếp tục làm đơn khiếu nại.

Theo Nguyễn Dương (Dân trí)