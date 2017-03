Vụ CĐV Hải Phòng gây rối ở Nghệ An: Sẽ khởi tố bị can nếu đủ chứng cứ

Cơ quan CSĐT Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) đang tiếp tục điều tra, thu thập chứng cứ vụ án và lấy lời khai tài xế Phạm Đức Tuấn (ngụ Hải Phòng) để tiến hành thủ tục tố tụng tiếp theo.

Trưa 12-4, xe chở CĐV Hải Phòng mang theo vũ khí và pháo sáng, đập phá tại trạm thu phí Hoàng Mai (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An). Khi CSGT yêu cầu dừng xe để kiểm tra thì xe này (chở kiếm và pháo sáng) đã chặn ngang quốc lộ 1A, đoạn qua xã Diễn Hồng (huyện Diễn Châu) gây ách tắc quốc lộ nhiều giờ liền. Tại đây, CĐV Hải Phòng đã đánh nhau với người dân địa phương.

Công an tỉnh Nghệ An cũng đã có báo cáo và đề nghị Bộ Công an chỉ đạo Công an TP Hải Phòng rà soát danh sách những CĐV Hải Phòng ẩu đả, gây rối nêu trên.