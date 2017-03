"Vụ cháy nổ tại Mỹ Đình là một tai nạn đáng tiếc"

Chiều 6/10, trả lời về vụ cháy nổ container pháo hoa nghệ thuật tại Mỹ Đình, Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh II, kiêm Giám đốc Công an TP Hà Nội khẳng định: “Đây là tai nạn đáng tiếc nhưng không ảnh hưởng đến công tác đảm bảo an ninh của Đại lễ 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội.”

Về nội dung sự việc, theo Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh, khoảng 11 giờ 40 phút trưa 6/10, tại khu vực phía sau khán đài C, Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội xảy ra cháy hai container chứa pháo hoa, làm bốn người thiệt mạng và ba người khác bị thương. Nguyên nhân của vụ cháy nổ được xác định là do sơ xuất trong quá trình vận chuyển. Lực lượng cứu hỏa đang dập lửa ở một container chứa pháo hoa. Ảnh: Nguyễn Hưng (VNE) Số pháo hoa trên do Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế - INTERSERCO (có trụ sở tại Hà Nội) nhập từ nước ngoài về phục vụ bắn pháo hoa nghệ thuật tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, ngày 10/10. Cột khói cao cả trăm mét bốc lên sau vụ nổ. Ảnh: Hiền Xăm (VNE) Ngay khi vụ việc xảy ra, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo điều tám xe tổ chức chữa cháy, bảo vệ, khám nghiệm hiện trường; đưa số người bị thương đi cấp cứu và tổ chức điều tra làm rõ. Vụ nổ xảy ra ở đường vào khán đài C Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Ảnh: Tiến Dũng (VNE) Theo Quang Vũ (TTXVN/Vietnam+)