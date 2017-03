Vụ cháy tại Xí nghiệp Bản đồ Đà Lạt gây thiệt hại 10 tỷ đồng

Tòa nhà trụ sở Xí nghiệp bản đồ Đà Lạt bị phá hủy sau vụ cháy. (Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN)

Vụ hỏa hoạn đã làm cháy hoàn toàn khu văn phòng, xưởng chế bản, kho, hệ thống máy tính và nhiều vật dụng dễ cháy khác của xí nghiệp. Ước tính tổng thiệt hại do vụ cháy gây ra khoảng 10 tỷ đồng, trong đó thiệt hại về máy móc và các thiết bị khác khoảng 4 tỷ đồng.Rất may, hệ thống dữ liệu của xí nghiệp không bị ảnh hưởng bởi vụ cháy, công việc in ấn, xuất bản vẫn được đảm bảo.Khi phát hiện cháy, người dân sống gần Xí nghiệp Bản đồ đã lập tức báo cho Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, Công an tỉnh Lâm Đồng.Nhận được tin báo, lực lượng chữa cháy đã huy động toàn bộ lực lượng, đồng thời được sự hỗ trợ từ nhiều đơn vị khác có mặt tại hiện trường và nhanh chóng triển khai chữa cháy.Tuy nhiên, do tòa nhà bị cháy có quy mô đồ sộ, lại được xây bằng đá kiên cố nên lực lượng chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn trong công tác dập lửa. Nội thất bên trong tòa nhà kiến trúc kiểu Pháp phần lớn là vật liệu bằng gỗ nên đám cháy càng bùng phát dữ dội.Sau nhiều giờ nỗ lực, đến khoảng hơn 9 giờ cùng ngày, lực lượng chữa cháy đã dập tắt được ngọn lửa, không để đám cháy lan sang các khu nhà khác của Xí nghiệp Bản đồ cũng như khu vực dân cư gần đó.Lãnh đạo Xí nghiệp Bản đồ Đà Lạt cho biết, nguyên nhân ban đầu của vụ cháy có thể do chập điện, tuy nhiên kết luận cuối cùng phải chờ Bộ Quốc phòng điều tra làm rõ.Tòa nhà trụ sở Xí nghiệp Bản đồ - trước năm 1975 là Nhà Địa dư quốc gia - được xây dựng năm 1939 và hoàn thành vào năm 1943. Sau năm 1975, Nha Địa dư quốc gia được đổi thành Xưởng in 2, trực thuộc Cục Bản đồ do Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam quản lý.Tòa nhà Xí nghiệp Bản đồ cùng với trường Cao đẳng sư phạm Đà Lạt và Nhà ga Đà Lạt tọa lạc cùng khu vực là những công trình kiến trúc kiểu Pháp tiêu biểu của Đà Lạt được người dân địa phương và khách du lịch yêu thích tìm đến tham quan.

Tòa nhà cổ bị cháy đã khiến nhiều người dân và du khách tiếc nuối cho một công trình kiến trúc đẹp, in đậm dấu ấn thời gian./.

Theo Vietnam+