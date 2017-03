Vụ chém trọng thương Giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn: Đã bắt 1 đối tượng

Đại tá Đào Thanh Hải – Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố điều tra vụ án, đồng thời đang huy động tối đa lực lượng, phối hợp với các lực lượng của Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an quận Hai Bà Trưng, Công an huyện Sóc Sơn nhanh chóng điều tra, truy tìm thủ phạm.

Vụ án xảy ra vào khoảng 19h15 ngày 1/3, ông Đào Quang Minh, 50 tuổi, trú ở phố Trần Quốc Toản, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, là Giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn cùng với bà Hoàng Thị Ngọc Trâm, 54 tuổi, ở phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, là Phó Giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn; chị Nguyễn Thị Hạnh Lan, anh Trần Thanh Hà và anh Nguyễn Quang Minh cùng là chuyên viên Cục Ứng dụng Công nghệ thông tin - Bộ Thông tin Truyền thông đi trên xe ôtô Fortuner BKS 20M-006.10 do anh Trịnh Việt Hùng, 46 tuổi, là lái xe Bệnh viện Thanh Nhàn điều khiển đi đến ngã 3 đường QL2 giao đường 131 hướng đi về thị trấn Sóc Sơn, thuộc địa bàn thôn Thạch Lỗi, xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn dừng lại đi vệ sinh.

Khi ông Đào Quang Minh chuẩn bị lên xe thì bị 1 đối tượng nam thanh niên đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang, dùng dao tông chém liên tiếp 3 nhát vào người. Anh Trần Thanh Hà và anh Nguyễn Quang Minh xuống xe cản đối tượng cũng bị đối tượng dùng dao tấn công nhưng không trúng.

Sau đó, đối tượng bỏ chạy lên xe máy do đối tượng khác điều khiển chờ sẵn chạy về hướng ngã ba Thạch Lỗi, xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn. Ông Đào Quang Minh được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện E, quận Cầu Giấy, hiện đã qua cơn nguy kịch. Theo nhận định đây là vụ án giết người do mâu thuẫn thù tức, đối tượng đã bám theo ông Đào Quang Minh, dùng dao tấn công với tính chất côn đồ và quyết liệt.





Theo Thủy - Hòa (CAND)