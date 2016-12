Vụ chết khi từ trụ sở công an về: Khởi tố 3 công an xã

Theo đó, ngày 28/10/2016, Cơ quan CSĐT (PC45), Công an tỉnh Vĩnh Phúc nhận được đơn tố cáo của gia đình anh Nguyễn Cao Tấn (SN 1971), trú tại thôn Đoàn Kết, xã Lãng Công (Sông Lô, Vĩnh Phúc) với nội dung anh Tấn chết tại giường ngủ của gia đình vào sáng cùng ngày, nghi bị công an xã đánh chết.

Sau khi nhận được đơn, cơ quan CSĐT đã phối hợp với Trung tâm pháp y tỉnh Vĩnh Phúc và các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi anh Nguyễn Cao Tấn, tổ chức điều tra, xác minh xác minh theo quy định của pháp luật…

Trong bản kết luận giám định số 220/TT ngày 5/12/2016 của Trung tâm pháp y tỉnh Vĩnh Phúc kết luận: “nguyên nhân tử vong phù phổi cấp trên bệnh nhân có sẹo nhồi máu cơ tim cũ, xơ gan nặng sau chấn thương ngực”. Bên cạnh đó, tại bản kết luận giám định số 22/TT ngày 16/12/2016 có kết luận “Các thương tích trên tử thi gây tổn hại sức khỏe ở thời điểm hiện tại là 18%”.



Sáng 28-10, khi người thân đánh thức anh Tấn dậy thì phát hiện anh không còn hơi thở, vội đưa đi bệnh viện nhưng đến nơi thì các bác sĩ thông báo anh Tấn đã tử vong.

Kết quả điều tra của cơ quan chức năng như sau: Ngày 26/10 vừa qua ông Lương Duy Tuyển là Trưởng công an xã Lãng Công nhận được điện thoại của chị Nguyễn Thị Mùi (vợ anh Tấn), hiện đang lao động tại Đài Loan, báo nội dung cho rằng anh Tấn đã lấy điện thoại của cháu Nguyễn Cao Nguyên (con trai anh Tấn) đem đi bán, đề nghị làm rõ.

Nhận được thông tin trên, đến khoảng 8 giờ ngày 27/10/2016, ông Tuyển viết giấy mời giao cho anh Trần Đăng Khôi là công an viên xã Lãng Công đến nhà anh Nguyễn Cao Tấn gửi và yêu cầu anh Tấn lên trụ sở Công an xã để làm việc.

Trong quá trình làm việc tại trụ sở Công an xã, anh Tấn có bị ông Tuyển tát vào mặt và đạp vào ngực, ông Khôi dùng tay đánh vào má, dùng dùi cui đánh vào ngực, ông Ánh dùng dùi cui đánh vào mắt cá chân bên trái của anh Tấn. Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, anh Tấn được cho về.

Đến tối, anh Tấn ngủ một mình tại giường ở gian buồng tầng một của gia đình, đến khoảng 6 giờ ngày 28/10 thì cháu Nguyễn phát hiện anh Tấn chết tại giường ngủ.

Căn cứ vào kết luận giám định và kết quả điều tra nêu trên, ngày 22/12/2016 Cơ quan CSĐT đã ra Quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với ba ông Tuyển, Ánh và Khôi về tội Cố ý gây thương tích và ra lệnh bắt tạm giam đối với bị can Khôi vì là người có hành vi tích cực.

Đối với bị can Tuyển, Ánh thành khẩn khai báo có nơi cư trú ổn định do vậy căn cứ quy định của pháp luật không cần thiết phải bắt tạm giam. Do vậy cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Vĩnh Phúc ra lệnh cấm đi ra khỏi nơi cư trú (xã Lãng Công, huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc).

Vụ án đang được cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Vĩnh Phúc điều tra, làm rõ hành vi của ba bị can trên và những người liên quan, xử lý theo quy định của pháp luật.