Vụ chết tập thể kinh hoàng của 9 thanh niên

Có mặt tại hiện trường, phóng viên Người Lao Động nhận thấy lực lượng công an đang chăng dây bịt 2 đầu đường vào ngôi nhà trên, cấm tất cả mọi người dân (kể cả phóng viên báo chí) tới gần ngôi nhà. Tuy nhiên lúc này, hàng trăm người dân hiếu kỳ tụ tập gây tắc nghẽn cả đoạn đường dài. Một số người được cho là người nhà của các nạn nhân đứng khóc, nhiều người ngất phải đưa đi cấp cứu.

Người dân hiếu kỳ tụ tập gây tắc nghẽn cả đoạn đường dài

Theo nguồn tin riêng của Người Lao Động, sau nhiều lần không liên lạc được cho con trai là Phạm Văn Thức, sinh 1983, sống ở ngôi nhà trên, ông Phạm Văn Thúc, sinh 1961 (quê ở xã Khởi Nghĩa, huyện Tiên Lãng - Hải Phòng) liền tới mở cửa thì phát hiện con trai ông đang trong hấp hối, nằm vật vã dưới sàn nhà; 8 thanh niên khác (trong đó có 2 nữ) cũng nằm la liệt dưới sàn nhà và đã tắt thở.



Ngay sau đó, ông Thúc cùng hàng xóm đưa Thức đến Bệnh viện Việt-Tiệp cấp cứu nhưng đến 16 giờ cùng ngày, Thức đã tử vong.



Một số người dân sống tại đây cho biết ông Phạm Văn Thúc mới mua lại ngôi nhà này của một người khác được 5 tháng, vừa hoàn tất việc sửa chữa vào cuối năm 2010 và cho con trai ở.



Đêm 5-2-2011, hàng xóm thấy nhiều thanh niên về ngôi nhà trên, đóng cửa, bật nhạc rất to. Trong đêm 5-2, có xảy ra mất điện, người dân ở gần đấy nghe thấy nhiều tiếng xe máy vọng ra từ ngôi nhà trên, có thể là nổ máy xe để lấy ánh sáng. Sau đó, hàng xóm không thấy dấu hiệu bất thường nào nữa, do nhà được đóng kín bằng cửa cuốn.



Được biết, ngay sau khi phát hiện vụ việc kinh hoàng trên, Công an TP Hải Phòng, VKSND thành phố, VKSND quận Hải An đã tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân.



Đến 18 giờ 30 phút cùng ngày, việc khám nghiệm hiện trường vẫn chưa hoàn tất. Theo nguồn tin riêng của Người Lao Động, lực lượng điều tra đã đưa xác những thanh niên trên ra nghĩa trang Ninh Hải, quận Dương Kinh để khám nghiệm tử thi.

