Vụ chìm tàu Hải Thành 26: 2 người sống sót bị khởi tố

Liên quan đến việc khởi tố bốn người của hai tàu Hải Thành 26 và Petrolimex 14, ngày 19-7, một nguồn tin từ Cơ quan An ninh điều tra (PA92 Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) cho hay: Nguyên nhân xảy ra tai nạn chìm tàu do lỗi chủ quan của hai tàu, không do lỗi kỹ thuật hay thời tiết.

Theo nguồn tin này, sau gần hai tháng khởi tố vụ án, PA92 xác định trước khi xảy ra vụ đâm va, tàu Hải Thành 26 đã phát hiện và cảnh báo khả năng đâm va với tàu Petrolimex 14. Tuy nhiên, việc cảnh báo không hiệu quả và cũng không có biện pháp chuyển hướng tránh né thích hợp, kịp thời.

Phía tàu Petrolimex 14 cũng được cho là không thực hiện nghiêm việc cảnh giới để phát hiện nguy cơ đâm va.



Lực lượng cứu hộ đưa thi thể thuyền viên tàu Hải Thành 26 vào bờ (tháng 3-2017). Ảnh: K.LY

Cả hai tàu đều có lỗi trong vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này. Theo xác định bước đầu, hai người của tàu Petrolimex 14 gồm thuyền trưởng Trần Kiên và sĩ quan trực ca Nguyễn Xuân Sang; hai người bên tàu Hải Thành 26 gồm thuyền trưởng Nguyễn Viết Thắng và sĩ quan boong Hoàng Tiến Khôi đã vi phạm các quy định về hàng hải nên cơ quan điều tra khởi tố cả bốn bị can.

Các bị can đã được tống đạt quyết định khởi tố và được cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Một nguồn tin cho hay PA92 sẽ tiến hành việc hút dầu còn lại trong tàu Hải Thành 26, cắt vỏ tàu tại điểm đâm va đang nằm dưới biển để giám định. Dù các van dầu đã được thợ lặn khóa chặt tại thời điểm tìm kiếm các thuyền viên gặp nạn nhưng vẫn phải hút để tránh sự cố tràn dầu.

Như Pháp Luật TP.HCM đưa tin, khuya 27-3, tàu Hải Thành 26 trong khi di chuyển trên vùng biển cách Vũng Tàu khoảng 44 hải lý về phía Đông đã đâm va với tàu Petrolimex 14. Tàu Hải Thành 26 chìm nhanh làm chín thuyền viên tử vong, thuyền trưởng Nguyễn Viết Thắng và sĩ quan boong Hoàng Tiến Khôi được cứu sống.

Sau tai nạn, đại diện chủ tàu Petrolimex 14 đã hỗ trợ mỗi thuyền viên tử vong 100 triệu đồng và hai thuyền viên được cứu sống mỗi người 50 triệu đồng.

Sau khi vớt được chín thuyền viên tử vong, Cảng vụ hàng hải Vũng Tàu đã phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân tai nạn. Kết thúc thời hạn điều tra, Cảng vụ hàng hải Vũng Tàu đã chuyển hồ sơ qua cơ quan công an.