Vụ chìm tàu ở Quảng Ninh làm 12 người chết: Do tàu bị bục đáy

Danh sách những du khách đã được cứu sống

1. Stobbe Marie Elisabeth (Nữ-sinh năm 1990): Quốc tịch: Đan Mạch

2. Pedersen Kasper Kammersgaard (Nam-1987): Quốc tịch: Đan Mạch

3. Scattarelli Claudio (Nam-sinh năm 1990): Quốc tịch: Đức

4. Sacconi Stefand (Nam-sinh năm 1978): Quốc tịch: Italy

5. Corda Stefand (Nam-sinh năm 1975): Quốc tịch: Italy

6. Fosmire George William (Nam-sinh năm 1988): Quốc tịch Mỹ

7. Nguyễn Khương Duy (Nam-sinh năm 1975): Quốc tịch Australia

8. Abrard James Dany Michel Eddy (Nam-sinh năm 1983): Quốc tịch Pháp

9. Smhidli Ramona (Nữ-sinh năm 1990): Quốc tịch Thụy Sĩ

10. Lâm Ngọc Châu (Nam-sinh năm 1979)

Danh sách những người tử nạn:

1. Mccormick Stuart (Nam-sinh năm 1980): Quốc tịch Anh

2. Pyle Holly Michelle (Nữ-sinh năm 1985): Quốc tịch Mỹ

3. Taylor Samantha Kay (Nữ-sinh năm 1989): Quốc tịch Mỹ

4. Voropinova Elena (Nữ-sinh năm 1962): Quốc tịch Nga

5. Voropinova Anastasia (Nữ-sinh năm 1987): Quốc tịch Nga

6. Nakahara Jumpei (Nam-sinh năm 1990): Quốc tịch Nhật Bản

7. Noblecourt Laetitia Francoise Monique (Nữ-sinh năm 1983): Quốc tịch Pháp

8. Bankestad Viola Birgitta (Nữ-sinh năm 1991): Quốc tịch Thụy Điển

9. Krok Anna Ellen (Nữ-sinh năm 1990): Quốc tịch Thụy Điển

10. Gerber Baniamin Charly (Nam-sinh năm 1985): Quốc tịch Thụy Sĩ

11. Đinh Văn Thắng (Nam-sinh năm 1983)



Còn một người tử nạn chưa xác định được danh tính

Trao đổi với phóng viên, Thượng tá Phí Văn Minh - Trưởng Công an TP Hạ Long (Quảng Ninh) - cho biết, ngay khi tiếp nhận thông tin tàu của Công ty TNHH Trường Hải gặp nạn, Công an tỉnh Quảng Ninh đã lập tức vào cuộc, phối hợp với các đơn vị hỗ trợ cứu hộ và tìm hiểu nguyên nhân của vụ chìm tàu kinh hoàng nói trên.Ông Minh cho biết, đã xác định được vị trí con tàu gặp nạn tại khu vực đảo Ti-tốp, có tất cả 27 người trên tàu tại thời điểm con tàu bị chìm. Cụ thể có 19 du khách nước ngoài đến từ 11 quốc gia, 2 du khách người Việt Nam và 6 thuyền viên trên tàu.Đến 14 giờ chiều nay, lực lượng cứu hộ đã đưa được toàn bộ 27 nạn nhân lên bờ; trong số đó có 10 du khách nước ngoài và 2 du khách người Việt bị thiệt mạng.Về nguyên nhân con tàu bị chìm, ông Minh cho biết, theo lời khai từ thuyền viên tàu du lịch Trường Hải QN5198 thì chiếc tàu bị chìm là do bị bục đáy. Thuyền viên đã chạy xuống để sửa chữa, cố gắng bịt lỗ thủng nhưng vết vỡ ngày càng lớn, nước tràn vào quá nhiều, gây ngập khoang máy và làm chìm tàu.Sự cố chìm tàu hiện đang được cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh phối hợp giải quyết và làm rõ.