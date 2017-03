Vụ chủ tiệm vàng bị sát hại: Tìm thấy xe của nạn nhân ở Lâm Đồng

Công an tỉnh Lâm Đồng đã tạm giữ chiếc xe và thông báo tình hình với Công an tỉnh Đồng Nai để phối hợp điều tra. Chiều cùng ngày, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vẫn đang truy bắt hung thủ sát hại anh Học.

Như đã thông tin, trước đó, khoảng 8 giờ sáng 27-8, chị của anh Học đến tiệm vàng và phát hiện anh Học nằm chết trong phòng ngủ với nhiều vết đâm trên cơ thể. Nhiều tài sản gồm vàng, tiền trị giá hàng tỉ đồng đã bị cướp. Hiện công an đã khoanh vùng hai nghi can có liên quan để điều tra làm rõ.

N.ĐỨC