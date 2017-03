Vụ clip bắt quả tang mua bán dâm: Người quay phim là một thượng úy

Ngày 20-11, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Thượng tá Nguyễn Quốc Tiến, Trưởng Công an thị xã Cẩm Phả (Quảng Ninh), cho biết công an tỉnh đã ra quyết định đình chỉ công tác sáu cán bộ, chiến sĩ của đơn vị này để làm rõ về đoạn video quay cảnh bắt quả tang một vụ mua bán mại dâm. Đoạn video này đã bị tung lên mạng và lập tức gây xôn xao dư luận trong những ngày qua.

Danh tính bảy cán bộ chiến sĩ liên quan

Theo Thượng tá Tiến, sau khi phát hiện có đoạn video phát tán trên mạng, lãnh đạo công an thị xã đã cho rà soát lại tất cả vụ án và phát hiện một số hình ảnh trong clip này liên quan đến vụ án môi giới mại dâm mà công an thị xã đã triệt phá trước đây.

Theo đó, bảy cán bộ, chiến sĩ tham gia bắt vụ mại dâm thuộc Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an thị xã, gồm Đại úy Dương Ngô Năng, Đội phó và sáu trinh sát, điều tra viên là trung tá Lương Văn Thoại, thượng úy Hoàng Hà Long, thượng sĩ Triệu Thanh Bình, trung úy Đặng Trung Dũng, thượng úy Trần Văn Hoàn, thượng sĩ Hà Trọng Huân (lúc ấy là sinh viên thực tập).

Cụ thể, chiều 29-6, tổ công tác công an thị xã phát hiện tại phòng 401, nhà nghỉ Quang Dũng (ở tổ 29C, khu Tân Lập 4, phường Cẩm Thủy, thị xã Cẩm Phả) có hai đôi trai gái có hành vi mua bán dâm. Khi vào phòng lập biên bản, đ?i ?y N?ng v? ại úy Năng và thượng sĩ Bình đi nơi khác để xác minh đối tượng môi giới mại dâm. Trong quá trình lập biên bản vụ việc, thượng úy Hoàn đã dùng điện thoại quay video clip, thượng úy Hoàng Hà Long dùng điện thoại dọa chụp ảnh và có những lời lẽ quát tháo, đe dọa, lăng mạ cô gái bán dâm.

Khách sạn nơi bắt quả tang vụ mua bán dâm

Hai cô gái bán dâm khai báo là PTM (20 tuổi, ngụ tỉnh Yên Bái) và PLM (18 tuổi, ngụ tỉnh Lào Cai) chứ không có giấy tờ tùy thân. Tuy nhiên, đây là vụ vi phạm hành chính nên khó xác định chính xác nhân thân của người vi phạm, có thể người ta khai báo không đúng. Công an đã ra quyết định xử lý vi phạm hành chính chứ không đưa đi phục hồi nhân phẩm.

Trong vụ này, công an đã đã khởi tố, bắt tạm giam một bị can về hành vi môi giới mại dâm. Hiện nay bị can đang tại ngoại, còn vụ án đang được VKS phê chuẩn gia hạn thêm bốn tháng để điều tra bổ sung.

Chưa xác định được người tung clip

Ngày 18-11, giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo tập trung làm rõ ngay các vi phạm của cán bộ, chiến sĩ để xử lý. Ngày 19-11, công an thị xã lại có báo cáo gửi giám đốc công an tỉnh về kết quả bước đầu xác minh.

Theo đó, video clip này sau khi cán bộ, chiến sĩ ghi lại đã được giữ kín. Đến 14-11, Thiếu úy Đào Duy Long, cán bộ Công an phường Cẩm Thành, đến nhà thượng úy Hoàng Hà Long chơi, mở điện thoại của Long ra xem thấy clip này Đào Duy Long đã copy sang máy của mình. Đến 15-11, Đào Duy Long gặp Thượng sĩ Nguyễn Thanh Tùng, cán bộ văn phòng và Thượng sĩ Nguyễn Mạnh Hưng, cán bộ Đội an ninh Công an thị xã Cẩm Phả, có khoe “có đoạn video này hay lắm” và cho hai chiến sĩ này xem. Tùng và Hưng xem xong chuyển file sang máy của mình. Từ đó đoạn video này được phát tán trên mạng Internet.

Cũng trong ngày 19-11, bí thư Thị ủy Cẩm Phả đã có công văn yêu cầu Đảng ủy công an thị xã kiểm điểm nghiêm túc, xử lý kỷ luật đối với những cán bộ, chiến sĩ công an có liên quan, đồng thời điều tra ngay để làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tổ công tác công an tỉnh và lãnh đạo công an thị xã đang điều tra làm rõ hai vấn đề là: cán bộ, chiến sĩ đã vi phạm quy trình công tác và việc phát tán hình ảnh này.

Có thể xử lý hình sự Theo Thượng tá Tiến, quy định trong khi truy bắt các vụ án mại dâm, nếu chụp ảnh, quay phim thì không được quay, chụp rõ mặt người vi phạm và khi lập biên bản phải để người vi phạm mặc quần áo và quay cảnh chung thôi. Hiện tổ công tác của công an tỉnh đã về thị xã Cẩm Phả tiến hành xác minh. Căn cứ vào kết quả của tổ công tác xác định mức độ vi phạm quy trình công tác của từng người sẽ có hướng xử lý. “Đối với người phát tán clip này lên mạng Internet, khi xác định được tùy theo mức độ, nếu phát tán có mục đích thì có thể sẽ khởi tố về hành vi truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy” - ông Tiến nói. Cũng theo ông Tiến, hình ảnh trong đoạn clip rất phản cảm, gây bức xúc trong dư luận. Lời nói của trinh sát Long là thiếu nghiêm túc, không thể chấp nhận được. “Quan điểm chúng tôi là làm rõ, xử lý nghiêm, đúng người, đúng mức độ, không bao che. Đáng xử lý hình sự thì xử lý hình sự, đáng xử lý hành chính thì xử lý hành chính” - ông Tiến quả quyết. ______________________________________________________ Theo luật sư Đặng Trường Thanh (Đoàn Luật sư TP.HCM), trước mắt cơ quan có thẩm quyền phải xác định ai là người tung video clip này lên mạng và mục đích là gì. Nếu xác định được những người tung lên mạng chính là các chiến sĩ công an thì tùy động cơ, mục đích có thể khởi tố về một trong các hành vi là làm nhục người khác; đưa trái phép thông tin lên mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet, hoặc làm lộ bí mật công tác. Đồng thời, nếu là người khác phát tán đoạn video clip này thì có thể xử lý về hành vi truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy. Đồng tình, luật sư Trương Anh Tú (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho rằng còn rất nhiều vấn đề cần làm rõ xung quanh vụ việc này mới có thể có hướng xử lý cụ thể. Qua những thông tin ban đầu, những hành vi có thể xử lý là làm nhục người khác, làm lộ bí mật công tác và truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy. Trong vụ việc này, hậu quả rõ nhất là danh dự, nhân phẩm của những cô gái trong clip đã bị xâm phạm một cách nghiêm trọng. Dù họ có là ai đi nữa thì danh dự, nhân phẩm của họ vẫn được hiến pháp và pháp luật bảo vệ.

