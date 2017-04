Vụ cô giáo tương lai bị sát hại: Xem xét đình chỉ vụ án

Liên quan đến vụ giết “Cô giáo mầm non tương lai đi chăn bò nghi bị sát hại”, Đại tá Phạm Văn Sử, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình cho hay: hiện Cơ quan CSĐT đang xem xét, hoàn tất các thủ tục điều tra để đình chỉ vụ án giết người, hiếp dâm gây xôn xao dư luận do nghi phạm gây án đã chết.



Hiện trường nơi cô giáo mầm non tương lai bị sát hại.

Cụ thể, theo Đại tá Sử bằng các biện pháp nghiệp vụ Cơ quan CSĐT đã xác định được nghi phạm Bùi Văn Dũng (35 tuổi, trú tại Khu 1, xóm Ngay, xã Mỹ Hoà, huyện Tân Lạc, Hòa Bình), đồng thời đã tiến hành khởi tố bị can. Nhưng do Dũng đã bỏ trốn, Công an tỉnh Hòa Bình đã phát lệnh truy nã toàn quốc đối với bị can Dũng.

Sáng 18-4 vừa qua, người dân tại xã Mỹ Hòa đã phát hiện một thi thể nam giới đang trong quá trình phân hủy tại khu vực hang đá núi Tân Hòa thuộc xóm Ngay, xã Mỹ Hòa nên đã báo cho lực lượng chức năng.



Ngay sau đó Công an đã có mặt, tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và xác định thi thể người nam giới này chính là Bùi Văn Dũng là đối tượng đang bị phát lệnh truy nã toàn quốc. Cơ quan chức năng xác định Dũng chết là do tự tử bằng súng kíp.

Cũng theo Đại tá Sử, động cơ của nghi phạm là hiếp dâm sau đó giết người để bịt đầu mối, khi sự việc bị phát giác Dũng bỏ trốn rồi tự tử. Qua công tác khám nghiệm tại hiện trường, cơ quan chức năng xác định nghi phạm gây án một mình, không có dấu hiệu đồng phạm.