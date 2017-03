Vụ cô giáo xài tiền học trò ăn trộm: Tòa lại hoãn xử sơ thẩm

Như Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh, tối 6-9-2006, N. - bán hàng, cũng là cháu chủ một cửa hàng bách hóa xin cô cho đi chơi. Khi N. ra đến cửa, người cô kiểm tra túi quần của N. thấy có gần chín triệu đồng. Tại công an, N. thừa nhận lấy trộm từ tiền bán hàng và khai từng nhiều lần lấy trộm tiền bán hàng đưa cho Lan (từng là giáo sinh thực tập tại một trường THCS mà N. học). Làm việc với công an, Lan thừa nhận từ cuối tháng 3-2006 đến tháng 9-2006 đã nhiều lần “vay mượn” N. từ 100 ngàn đồng đến 500 ngàn đồng, tổng cộng khoảng 30 triệu đồng và Lan biết số tiền N. đưa cho mình là do N. lấy trộm mà có. Lan khai dùng tiền để tiêu xài, trị bệnh cho chồng.