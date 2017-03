Vụ Công ty Yteco: Đình chỉ vụ án đối với các bị can

Theo VKSND tối cao, từ năm 2001 đến 2004, ông Huỳnh Kim Hoàng đã chấp thuận cho nhân viên dưới quyền sửa giấy phép nhập khẩu của Bộ Y tế và làm một số thủ tục để nhập một số loại vắc-xin, tân dược và nguyên liệu dược. VKSND tối cao cho rằng hành vi của ông Huỳnh Kim Hoàng và các bị can đã phạm vào tội buôn lậu nhưng do chuyển biến của tình hình mà hành vi ấy không còn nguy hiểm cho xã hội nữa.

Được biết, tháng 5 và tháng 6-2006, Bộ Y tế đã ban hành hai thông tư hướng dẫn việc xuất nhập khẩu vắc-xin, tân dược... Hai thông tư này quy định đối với các loại tân dược và vắc-xin đã có số đăng ký tại Việt Nam thì các doanh nghiệp có chức năng nhập khẩu tân dược được nhập theo nhu cầu, không phải xin phép nữa. Do vậy, sau hai lần ra cáo trạng, trong đó bản cáo trạng lần hai ra ngày 25-10-2007 quyết định truy tố bị can Huỳnh Kim Hoàng và bốn bị can có liên quan ra tòa để xét xử về tội buôn lậu. VKSND tối cao đã nhận định như trên và quyết định đình chỉ vụ án đối với các bị can.