Vụ CSGT “hiểu nhầm” biển báo: Dân bị phạt “oan” từ 6 năm qua?

Hôm qua (22-4), các đơn vị chức năng của Bộ Công an, Bộ Giao thông Vận tải đã phối hợp với tỉnh Bắc Ninh kiểm tra thực trạng an toàn giao thông trên tuyến QL1A mới qua địa phận tỉnh Bắc Ninh. Đây cũng là tuyến đường mà suốt thời gian qua nhiều người dân đã bị phạt oan do cảnh sát giao thông “hiểu nhầm” biển báo quy định về tốc độ (Pháp Luật TP.HCM ngày 22-4 đã thông tin).

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, năm 2003, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành quy chế quản lý, sử dụng, khai thác đảm bảo an toàn giao thông. Theo đó, đoạn QL1A chạy qua địa phận tỉnh Bắc Ninh được Bộ cho phép xe lưu thông với vận tốc tối đa là 70 km/giờ. Đến năm 2005, Bộ Giao thông Vận tải đã điều chỉnh tốc độ đoạn Bắc Ninh-Hà Nội lên đến 80 km/giờ, vận tốc tối thiểu là 60 km/giờ. Ngoài ra, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu người và phương tiện khi tham gia giao thông trên tuyến phải thực hiện nghiêm chỉnh hướng dẫn của hệ thống biển báo, đi đúng tốc độ quy định.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Ngô Quang Đảo, Phó Cục trưởng Cục Đường bộ, cho biết sau khi dư luận phản ánh về việc CSGT Bắc Ninh “hiểu nhầm” biển báo dẫn đến xử phạt “oan” người vi phạm tốc độ, Cục đã phối hợp với Khu quản lý Đường bộ II kiểm tra, rà soát tuyến đường trên. Qua đó cho thấy việc cắm biển báo quy định tốc độ tối thiểu 60 km/giờ và tối đa là 80 km/giờ trên đoạn Hà Nội-Bắc Ninh là đúng quy định và thẩm quyền. Còn vì sao cảnh sát giao thông (CSGT) xử sai thì ông “không thể biết”.

Như vậy, đối chiếu với các văn bản của Bộ Giao thông Vận tải thì việc cho phép các phương tiện được chạy trên 60 km/giờ ở tuyến QL1A qua địa phận tỉnh Bắc Ninh đã được thực hiện từ năm 2003. Phải chăng CSGT Bắc Ninh đã “hiểu nhầm” biển báo và phạt oan người dân gần sáu năm qua? Thống kê sơ bộ của Ban An toàn giao thông Bắc Ninh cho thấy trong năm 2007 đã có trên 20.000 trường hợp bị xử phạt giao thông, tổng số tiền thu phạt là 4,3 tỷ đồng, trong đó có rất nhiều trường hợp do lỗi chạy quá tốc độ. Năm 2008, Bắc Ninh đã kiểm tra và xử lý gần 35 ngàn trường hợp, trong đó lỗi vi phạm về tốc độ là trên 7.600. Tổng số tiền phạt vi phạm giao thông trong năm 2008 là 6,9 tỷ đồng.

Một nguồn tin từ Cục Cảnh sát giao thông Đường bộ-Đường sắt cho biết sự việc CSGT tỉnh Bắc Ninh “hiểu nhầm” biển báo cũng đang được cơ quan này xem xét. Có thể sẽ có những biện pháp xử lý thích đáng nếu để ra sai phạm. Cục cũng cho rằng cần phải xem xét một cách thấu đáo vụ việc và trách nhiệm của các cơ quan liên quan khác. Bởi đoạn đường trên đang có khá nhiều bất cập về biển báo hướng dẫn giao thông.

Ông Nguyễn Ngọc Thái Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh Bắc Ninh cho biết việc kiểm tra ngày 22-4 chủ yếu tập trung vào hạ tầng cơ sở có bảo đảm an toàn giao thông nên chưa bàn gì đến việc CSGT xử sai, cơ chế bồi thường... “Sau khi kiểm tra xong, chúng tôi sẽ bàn bạc đánh giá về hiện trạng của tuyến đường. Khu vực nào chưa bảo đảm an toàn thì chúng tôi sẽ có kiến nghị đơn vị quản lý đường lắp đặt thêm các hạng mục”- ông Thái nói.