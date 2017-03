Vụ cụ ông bị cướp trong nhà nghỉ: Bắt “yêu nữ” giăng bẫy tình

Ngày 4-9, Công an TP Hải Dương (tỉnh Hải Dương) cho biết đã nhanh chóng làm rõ vụ cướp tài sản của cụ ông Nguyễn Đình H. (SN 1932, trú tại TP Hải Dương) tại nhà nghỉ Phúc Thịnh, thuộc phường Cẩm Thượng, TP Hải Dương.



Lực lượng điều tra đã bắt giữ 2 kẻ đã cùng nhau giăng “bẫy” tình để cướp tài sản của cụ ông này là Nghiêm Viết Hưng (SN 1985, trú tại 4A/60 Điện Biên Phủ, TP Hải Dương) và chị họ là Nguyễn Thị Lanh (SN 1980, trú tại xã Thanh An, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương).



Theo tài liệu điều tra, lợi dụng có quen biết với cụ ông Nguyễn Đình H., Lanh đã bàn mưu cho Hưng (là em họ mình) xưng là chồng cũ, dùng dao đe dọa, đánh cụ H. tại phòng 203, nhà nghỉ Phúc Thịnh để cướp tài sản.



Công an TP Hải Dương đã thu hồi tài sản là chiếc nhẫn vàng tây 2 chỉ, trị giá khoảng 3 triệu đồng để trả cho cụ H.



Trước đó, như báo Người Lao Động đã đưa tin, vào 10 giờ sáng ngày 30-8, cụ ông Nguyễn Đình H. đang “tâm sự” cùng “bạn gái” (chính là Nguyễn Thị Lanh) ở trong phòng nghỉ nhà nghỉ Phúc Thịnh thì bất ngờ 1 người đàn ông đạp cửa xông vào phòng trọ.



Tay lăm lăm con dao nhọn, người đàn ông này nói là chồng cũ của Lanh và đe dọa, khống chế, cướp đi của cụ H. chiếc nhẫn vàng.





