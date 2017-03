Vụ cuồng sát trên bến đò Cây Chanh

Trong buổi sáng diễn ra phiên tòa, thay vì có mặt để giải quyết ly hôn thì hắn ra chợ mua dao rồi rình rập ra tay sát hại vợ và anh vợ giữa thanh thiên bạch nhật. Sau 3 tiếng đồng hồ gây án, tên sát nhân sa lưới pháp luật.



Hiện trường vụ giết người

ÁN MẠNG SAU PHIÊN TÒA LY HÔN

Trưa 5-8-2010, khi con đò chở gần 10 người khách cập bến Cây Chanh (thuộc địa phận xóm 6, xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An) để mọi người bước lên bờ, bất ngờ một đối tượng đeo khẩu trang, đầu đội mũ bảo hiểm, tay lăm lăm con dao nhọn xông vào đâm một phụ nữ gục chết tại chỗ. Kế tiếp, hắn quay sang đuổi theo một người đàn ông cũng vừa mới bước xuống đò rồi hạ sát người này. Gây án xong, tên sát nhân chạy lại chiếc xe máy gần đó định bỏ trốn, nhưng thấy đông người dân đuổi theo nên hắn quăng xe bỏ chạy mất hút sau những ngọn đồi.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Anh Sơn đã phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra truy bắt hung thủ. Cả hai nạn nhân đều không phải là người địa phương nên không xác định được danh tính.

Tiến hành rà soát, công an nắm được thông tin, trong buổi sáng cùng ngày, tại tòa án Nhân dân huyện Anh Sơn có mở phiên tòa xét xử vụ ly hôn giữa chị Lê Thị Ngân (SN 1985) với Nguyễn Khắc Long. Tuy nhiên, Nguyễn Khắc Long vắng mặt nên tòa phải hoãn lại. Qua xác minh, nạn nhân nữ chính là chị Ngân, còn người đàn ông là Lê Văn Mạnh (SN 1983), anh ruột chị Ngân.

HUNG THỦ SA LƯỚI

Theo người nhà nạn nhân, khi vừa bước vào tuổi 20, chị Ngân nên nghĩa vợ chồng với Nguyễn Khắc Long. Sau khi đứa con đầu lòng ra đời, hai vợ chồng thường xảy ra xích mích vì Long hay có thói trăng hoa. Đã nhiều lần chị Ngân đề nghị với Long làm đơn ra tòa ly dị, nhưng Long không chịu. Do đó, chị Ngân đưa con vào miền Nam tìm việc làm. Ở nhà, Long tiếp tục cặp bồ với một cô gái khác và có con với cô này.

Khi biết được sự việc, chị Ngân đón xe về để giải quyết dứt điểm việc ly hôn với Long. Anh Mạnh là người luôn ủng hộ em gái mình ly hôn. Sáng 5-8, anh Mạnh đưa chị Ngân lên tòa án Nhân dân huyện Anh Sơn. Do Long không có mặt, phiên toà phải hoãn lại nên hai anh em đi về thì bị sát hại.

Đã có đầy đủ chứng cứ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Công an huyện Anh Sơn tiến hành vây bắt tên Long khi hắn đang lẩn trốn trong nhà. Lúc đầu, Long phủ nhận tội giết vợ và anh vợ nhưng sau cùng hắn vẫn phải thú nhận hành vi giết người.

Long khai, mặc dù có thói trăng hoa nhưng hắn rất yêu vợ và không muốn ly hôn. Do chị Ngân quá kiên quyết nên hắn đâm ra oán hận. Sáng 5-8, hắn thuê một chiếc xe máy rồi chạy ra chợ mua dao nhọn, khẩu trang và một bộ quần áo. Sau đó, hắn cải trang rồi đi lên tòa án xem tình hình. Khi thấy chị Ngân và anh Mạnh có mặt trong phiên toà, hắn quay ra bến đò ngồi phục. Lúc chị Ngân và anh Mạnh vừa xuống đò, Long liền lao tới...

Dọc đường chạy trốn, tên Long dừng lại một con suối thay quần áo, vứt hết tang vật xuống suối rồi mới về nhà. Hắn không ngờ, chỉ sau ba tiếng đồng hồ gây án đã bị công an tra còng vào tay.

Sáng 6-8-2010, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ.



Theo VĂN TÌNH (CATP)