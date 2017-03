Vụ cướp ở Bắc Giang: Xem xét khởi tố, tạm giam 4 nghi phạm liên quan

Đại tá Dư khẳng định đây là một vụ án điểm và cơ quan điều tra sẽ khẩn trương làm rõ vụ án, chuyển đến các cơ quan tố tụng đưa các bị can ra xét xử trước pháp luật.









Trước đó, ngày 29-8, cơ quan điều tra đã bắt khẩn cấp bốn nghi phạm trong vụ án gồm Trương Thanh Hồng (19 tuổi, trú tại thôn Sơn Đình 2), Lê Văn Miên (42 tuổi, trú tại thôn Sơn Đình 2, bố đẻ của Lê Văn Luyện), Trương Thị Thơm (38 tuổi, mẹ đẻ của Lê Văn Luyện) về hành vi “che giấu tội phạm”; Trương Văn Hợp (47 tuổi, bố đẻ của Trương Thanh Hồng) về hành vi “không tố giác tội phạm”.Tại thời điểm này, cơ quan điều tra đã xác định được ông Lê Văn Miên có hành vi che giấu cho Lê Văn Luyện sau khi bị can này gây án để Luyện trốn lên biên giới phía Bắc. Cụ thể, ông Miên đã mang số vàng Luyện cướp được mang đi chôn giấu sau chuồng lợn. Sau đó, ông Miên đã lên tận nhà cô của Luyện ở xã Trùng Khánh, huyện Văn Lãng, Lạng Sơn để tìm Luyện nhưng không gặp.Bà Trương Thị Thơm cũng biết chuyện Luyện gây án và đã giặt chiếc áo dính máu do Luyện mặc vào ngày gây ra vụ việc. Trương Thanh Hồng là anh họ của Lê Văn Luyện đã được Luyện điện thoại vào sáng sớm ngày 24-8 đến hiện trường vụ án đón Luyện. Theo đó, Hồng đã đón Luyện tại trường học sau tiệm vàng Ngọc Bích, đưa Luyện về nhà tắm rửa, đi khâu vết thương rồi đưa ra thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang để Luyện bắt xe khách lên Lạng Sơn trốn. Hồng cũng được Luyện đưa cho 2 cây vàng nhờ bán để chuộc xe cho một người họ hàng mà Luyện đã mượn xe cầm cố tại tiệm cầm đồ. Ông Trương Văn Hợp bị xác định biết hành vi của Hồng và Luyện nhưng không tố cáo đến cơ quan công an.Theo đại tá Nguyễn Văn Dư, cơ quan điều tra sẽ họp với viện KSND tỉnh Bắc Giang, xem xét, đánh giá chứng cứ vụ án, hành vi phạm tội của từng cá nhân để quyết định việc khởi tố bị can nào, ra lệnh tạm giam những ai, ai được tại ngoại... Đối với Lê Văn Luyện, cho đến nay bị can này vẫn khẳng định mình là người duy nhất gây ra vụ thảm án này.Tuy nhiên, theo lời khai ban đầu của cháu Trịnh Thị Bích thì có nhìn thấy hai thanh niên trong khi xảy ra vụ án nên lời khai của Luyện có những điểm mâu thuẫn. Tuy nhiên, lời khai gần đây nhất của cháu Bích cho thấy có thể nạn nhân đã nhìn nhầm vì trong đêm tối không xác định được chính xác.Quan điểm của cơ quan điều tra là phải tiến hành điều tra rõ, tiến hành kiểm tra các chứng cứ hiện trường, lời khai của nhân chứng... đánh giá khách quan để có kết luận cuối cùng.Liên quan đến hai trường hợp Lê Văn Nghị (chồng của cô ruột Lê Văn Luyện) và Hoàng Văn Trai (hàng xóm của Lê Văn Nghị) là những người đã đưa Luyện sang Trung Quốc, cơ quan chức năng đã xử phạt hành chính về hành vi xuất cảnh trái phép và cho về địa phương.Sau khi Ban chuyên án bắt được bị can Lê Văn Luyện, thân nhân gia đình các nạn nhân và đại diện UBND xã Phương Sơn, huyện Lục Nam, Bắc Giang đã đến Tổng cục cảnh sát phòng chống tội phạm, Bộ Công an cảm ơn Ban chuyên án. Tại cuộc gặp này, ông Trịnh Văn Hậu (chú ruột anh Ngọc, chủ tiệm vàng Ngọc Bích đã bị sát hại) đưa quan điểm đề nghị cơ quan chức năng phải trừng trị thật thích đáng tội ác mà bị can đã gây ra, cướp đi sinh mạng của cả một gia đình.Quan điểm của gia đình và đại diện UBND xã Phương Sơn đề nghị phải xử mức phạt cao nhất với bị can Luyện vì thông tin Luyện chưa đủ 18 tuổi nên mức phạt cao nhất là 18 năm tù đã khiến dư luận không đồng tình. Ông Lê Công Nhân, Bí thư Đảng ủy xã Phương Sơn cho rằng nếu xử mức án như vậy sẽ không có tác dụng răn đe, cảnh tỉnh các đối tượng phạm tội trong độ tuổi vị thành niên hiện nay.Theo MINH QUANG (TTO)