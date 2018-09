Vụ cướp ở Tiền Giang: Ngân hàng mất khoảng 1 tỉ đồng

Công an tỉnh Tiền Giang đang phối hợp cùng Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an phía Nam) điều tra, truy bắt tên cướp gây án tại phòng giao dịch của Ngân hàng (NH) Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam (VietinBank, xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành, Tiền Giang).



Camera an ninh của NH đã ghi lại toàn bộ diễn biến vụ cướp. Theo đó, vụ cướp xảy ra khoảng 14 giờ 23 phút ngày 13-9. Lúc này tại NH có nhân viên đang làm việc, một khách giao dịch tại quầy và một nam bảo vệ.

Kẻ cướp đội mũ rộng vành, mặc áo khoác và đeo khẩu trang kín mặt. Thanh niên này có mang theo ba lô trước ngực. Khi từ cửa vào, thanh niên này đã bị bảo vệ ngăn lại nên rút vật giống súng chĩa vào nhân viên bảo vệ uy hiếp.

Thanh niên này quăng về phía nhân viên NH một túi màu hồng, yêu cầu bỏ tiền vào và liên tục chĩa súng về bảo vệ NH, lúc này bảo vệ NH đã giơ hai tay lên. Nữ nhân viên giao dịch bị uy hiếp nên bỏ tiền vào chiếc túi màu hồng theo yêu cầu rồi giao cho kẻ cướp để người này bỏ vào ba lô.



Nhân viên ngân hàng giao tiền cho tên cướp. (Ảnh cắt từ clip)

Sau đó tên cướp tiếp tục đe dọa, yêu cầu nhân viên NH đưa thêm vài cọc tiền nữa. Nhân viên NH đưa cho đối tượng thêm tiền và hắn đã bỏ vào ba lô. Cướp tiền xong, đối tượng nhanh chóng bỏ chạy ra ngoài, lên xe máy và tẩu thoát về hướng Long An.

Sau đó các nhân viên NH và bảo vệ mới tri hô, nhấn chuông báo động. Nhân viên NH cũng liền gọi điện thoại trình báo công an.

Diễn biến vụ dùng súng cướp NH được camera ghi lại diễn ra khoảng gần hai phút. Theo thông tin ban đầu, số tiền tên cướp lấy đi gần 1 tỉ đồng.

Như tin chúng tôi đã đưa, tối 13-9, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp với Công an huyện Châu Thành cùng các đơn vị nghiệp vụ có liên quan phong tỏa hiện trường để điều tra vụ cướp tại Phòng giao dịch VietinBank Châu Thành (Chi nhánh Tiền Giang) tại địa bàn xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành.

Theo người dân chứng kiến, khoảng 16 giờ 20 ngày 13-9, một người đàn ông chạy xe tay ga đến Phòng giao dịch VietinBank huyện Châu Thành ở ấp Tân Phong, xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành.

Sau khi bước vào phòng giao dịch, người này cầm một vật màu đen giống khẩu súng và túi xách khống chế nhân viên tại đây. Sau đó, đối tượng này mở túi xách yêu cầu nhân viên bỏ tiền vào rồi nhanh chóng ra ngoài leo lên mô tô tẩu thoát ngược chiều trên quốc lộ 1A, hướng đi từ miền Tây về TP.HCM.

PC45 Công an tỉnh Tiền Giang đã kịp thời có mặt tại hiện trường, phối hợp với Công an huyện Châu Thành cùng các đơn vị nghiệp vụ có liên quan phong tỏa hiện trường để điều tra làm rõ. Lực lượng này cũng đồng thời trích xuất camera an ninh của chi nhánh NH và nhà dân xung quanh để truy bắt đối tượng trên cũng như xác định số tiền bị mất.