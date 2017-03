Vụ cướp tiệm vàng Hoàng Tín: Kẻ cướp dùng mìn điều khiển từ xa

Sau khi xảy ra vụ cướp tiệm vàng bằng mìn tại tiệm vàng Hoàng Tín (124 Nguyễn Thái Học, phường Điện Biên, quận Ba Đình - Hà Nội), nhiều người đặt câu hỏi: Cơ chế nào để mìn nổ sau khi kẻ cướp bỏ chạy ra ngoài? Qua quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã tìm ra lời giải cho câu hỏi này.

Cướp như... phim!

Theo kết quả điều tra, Tạ Văn Thanh (SN 1987, ở huyện Yên Dũng - Bắc Giang) không chỉ có em trai Tạ Hải Hà (SN 1992) là đồng phạm mà còn có thêm 2 người nữa gồm: Phí Văn Mạnh (SN 1990, ở Yên Dũng, là con của cô ruột Thanh) và Bùi Thanh Khá (SN 1990, quê ở Ninh Bình, trú tại huyện Hữu Lũng - Lạng Sơn). Các bị can bị truy tố về tội: Giết người; cướp tài sản; hủy hoại tài sản; mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ.

Do không nghề nghiệp lại muốn có tiền tiêu xài, Thanh đã nảy sinh ý định cướp tiệm vàng. Đầu năm 2012, Thanh đã gặp Khá, là công nhân khoan, nổ mìn khai thác đá tại huyện Hữu Lũng. Khá đã bán cho Thanh một lần 7 kg và một lần 29 kg thuốc nổ với giá 100.000 đồng/kg và 20 kíp nổ. Sau đó, Thanh rủ Hà và Mạnh chế tạo thành quả nổ để đi cướp tiệm vàng. Thanh mua điện thoại di động và trò chơi trẻ em có sử dụng bộ phận điều khiển từ xa để làm bộ phận kích nổ từ xa.

Hiện trường vụ cướp tiệm vàng Hoàng Tín

Thanh đã dùng 13 kg thuốc nổ ANFO để chế tạo 2 quả mìn, trong đó 1 quả hơn 10 kg kích nổ bằng điện thoại di động, 1 quả gần 3 kg kích nổ bằng thiết bị điều khiển từ xa đựng trong túi ni lông. Ngày 20-6-2012, Thanh và Hà đi xe máy từ Bắc Giang về Hà Nội tìm cửa hàng thuận lợi để cướp và chọn tiệm vàng Hoàng Tín. Thanh giao điện thoại kích nổ bọc 10 kg cho Hà, còn mình cầm thiết bị điều khiển từ xa bọc 3 kg còn lại. Khoảng 10 giờ ngày 21-6, Thanh đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang chở Hà bằng xe máy, để Hà đợi ở quán nước đối diện tiệm vàng Hoàng Tín.

Một mình Thanh xách 2 túi mìn vào tiệm vàng rồi đưa tờ giấy cho nhân viên tiệm vàng là Phạm Tiến Thành có nội dung: “Đề nghị hợp tác không thì nổ mìn”. Ngay sau đó, anh Thành liền đi ra khỏi quầy đứng chặn phía ngoài rồi hô to: “Mọi người tản ra!”. Lúc này anh Vũ Hải Đường, chủ tiệm vàng từ nhà trong bước ra. Nhân lúc Thanh mất cảnh giác, anh Đường cầm 2 túi đựng mìn vứt ra ngoài. Thanh bỏ chạy và bị bắt ngay sau đó.

Trong lúc đó, Hà thấy Thanh bị truy đuổi, liền bấm số điện thoại gọi vào điện thoại cài đặt trong quả mìn tự tạo để kích nổ. Quả mìn này đã phát nổ ngay sau đó. Hậu quả vụ nổ dã làm 15 người bị thương. Tổng thiệt hại tài sản là 376 triệu đồng. Gây án xong, Hà đón xe về nhà, vứt kíp nổ xuống kênh nước, đưa điện thoại cho em ruột cất giữ, mang thuốc nổ còn lại giấu ở lều vịt của người quen và bị bắt lúc 1 giờ ngày 22- 6.

Từng phạm tội nhưng bất thành

Một trong những tình tiết ít người biết là trước khi xảy ra vụ cướp tiệm vàng Hoàng Tín, Thanh đã cùng Mạnh thực hiện một vụ cướp bằng mìn tại tiệm vàng Phúc Sinh (ở 117 Cầu Giấy - phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy - Hà Nội), vào tháng 4-2012. Trong vụ này, Thanh mang theo 10 kg thuốc nổ, giao điện thoại cho Mạnh đứng ngoài cảnh giới rồi một mình vào tiệm vàng.

Tên cướp Tạ Văn Thanh

Thanh đã mang ba lô chứa thuốc nổ và tờ giấy ghi nội dung: “Yêu cầu hợp tác nếu không cho kích nổ, gọi lại vào số điện thoại 016…” đưa cho nhân viên tiệm vàng. Sau đó, Thanh bỏ đến khu vực gần đó ngồi đợi điện thoại. Chờ 20 phút không thấy chủ tiệm vàng gọi, Thanh bảo Mạnh đọc số điện thoại của cửa hàng để Thanh gọi. Lúc đó đường đông người, quan sát kém, Mạnh đã đọc… nhầm số điện thoại của cửa hàng vàng bên cạnh.

Thanh gọi vào số này thì chị Phạm Thu Hà, chủ cửa hàng vàng Chiến Minh bên cạnh, nghe máy nhưng vì nhầm số điện thoại nên hai bên không hiểu những điều nói với nhau. Chị Hà đã cảnh giác sang báo cho anh Nguyên, chủ tiệm vàng Phúc Sinh. Anh Nguyên xem ba lô, gọi điện thoại theo số trong giấy song không liên lạc được. Nghĩ có người trêu đùa nên đã mang ba lô ném xuống sông Tô Lịch. Sau khi biết mình bị nhầm, Thanh và Mạnh đã quay về nhà ở Bắc Giang.

Đối với hành vi cướp tài sản của bị can Thanh và Mạnh tại cửa hàng vàng Phúc Sinh, tuy các bị can chưa lấy được tài sản nhưng hành vi phạm tội của các bị can đã hoàn thành. Theo cơ quan điều tra, việc chưa lấy được tài sản và chưa làm cho mìn nổ là vì lý do khách quan quả mìn đã được anh Nguyên mang đi vứt, ngoài ý muốn của các bị can.