Vụ cướp tiệm vàng ở Bắc Giang: Bắt 4 người liên quan

Công an tỉnh Bắc Giang đã khởi tố bị can, ra lệnh truy nã đặc biệt toàn quốc với Lê Văn Luyện; đồng thời, gửi thông báo tới công an cả nước và các cửa khẩu đường bộ, đường hàng không, đường biển để phối hợp bắt giữ bị can này. Các mũi trinh sát vẫn tiếp tục theo các hướng theo dõi, điều tra khác nhau.

Lê Văn Luyện - thủ phạm trực tiếp gây án trong vụ giết người, cướp tiệm vàng ở Bắc Giang



Trước đó, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, bắt khẩn cấp Trương Thanh Hồng (19 tuổi, cùng trú tại xã Thanh Lâm, huyện Lục Nam) về hành vi “che giấu tội phạm”.

Cơ quan điều tra cũng tiến hành bắt giữ để điều tra hành vi không tố giác, che giấu tội phạm đối với ông Lê Văn Miên (42 tuổi) và bà Trương Thị Thơm (38 tuổi)- là bố, mẹ của Luyện cùng ông Trương Văn Hợp (47 tuổi), bố của Trương Thanh Hồng.



Thông tin từ một cơ quan trong lực lượng công an cho thấy bố mẹ Luyện biết hành vi vi phạm pháp luật của con mình nhưng không tố giác đến cơ quan công an và có biểu hiện che giấu cho con trai mình.

Sổ khám của trạm y tế có ghi tên Luyện.

Nhà tên Luyện đóng kín sau vụ việc

Ngày 24-8, Luyện về nhà trong tình trạng bị thương và sau đó đi ngay khỏi địa phương. Sau khi đi khỏi nhà, Luyện có gọi điện về cho ông Lê Văn Miên báo rằng mình để vàng trong tủ ở tầng 2 và nhờ ông cất giấu hộ.

Ông Miên là người đào hố sau chuồng heo để chôn giấu số vàng này. Ông Miên cũng đã đi tìm Lê Văn Luyện tại Lạng Sơn.

Về phần mình, bà Trương Thị Thơm là người đã giặt bộ quần áo dính máu của Lê Văn Luyện mặc hôm gây án.



Như vậy, sau 5 ngày tích cực vào cuộc điều tra, tính đến thời điểm này, cơ quan công an đã bắt giữ 4 người liên quan đến vụ thảm án ở tiệm vàng Ngọc Bích.