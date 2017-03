Vụ cướp tiệm vàng tại Bắc Giang: Chưa khởi tố những người liên can

(PL)- Ngày 3-9, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Đại tá Nguyễn Văn Dư, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang, cho biết cơ quan điều tra vẫn chưa khởi tố bị can đối với bốn người liên can đến vụ cướp tiệm vàng Ngọc Bích.

Đó là cha mẹ của sát thủ Lê Văn Luyện, Trương Thanh Hồng (anh họ của Luyện) và cha của Hồng. Trước đó, ngày 29-8, bốn người này bị bắt khẩn cấp về hành vi che giấu tội phạm (cha mẹ Luyện và Hồng) và hành vi không tố giác tội phạm (cha của Hồng). Cơ quan điều tra vừa gia hạn tạm giữ hình sự để tiếp tục củng cố hồ sơ, xem xét khởi tố bị can bốn đối tượng này. Sát thủ lê Văn Luyện lúc bị bắt về Đồn biên phòng Na Hàng (Lạng Sơn). Ảnh: THANH LƯU Riêng sát thủ Lê Văn Luyện đã bị khởi tố bị can về tội giết người cùng lúc với quyết định truy nã toàn quốc trong ngày 30-8. Cho đến nay, sát thủ Luyện vẫn chỉ khai y gây án một mình (trong khi cháu Trịnh Thị Bích từng khai thấy hai thanh niên gây án). Đại tá Phạm Văn Minh, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang, cho biết còn phải thu thập thêm chứng cứ, dựng lại hiện trường… mới có thể kết luận được ngoài Luyện ra còn ai là đồng phạm không. “Rất có thể cháu Bích đã nhìn nhầm vì lúc đó trời tối, tinh thần lại hoảng loạn cực độ” - Đại tá Minh nói. Về kết quả giám định ADN từ mẫu máu thu thập được ở hiện trường, lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Giang nói đây là vấn đề chuyên môn nên chưa thể cung cấp cho báo chí. THANH LƯU