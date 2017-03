Vụ đại gia Cà Mau mua dâm trẻ vị thành niên: Bé gái đã từng có… chồng

Theo đó, vào giữa năm 2014, sau khi bị một thanh niên họ Võ ở cùng huyện dụ dỗ vào nhà nghỉ, bé Q. đã được gia đình tổ chức lễ cưới cho chính thanh niên này.

Sau lễ cưới có mới khoảng 100 khách, Q. đã về nhà chồng ở xã Lợi An, huyện Trần Văn Thời làm vợ và làm dâu. Do trẻ tuổi, còn non nớt, không chịu được cảnh làm dâu vất vả, Q. đã "bỏ" chồng, về lại nhà và bắt đầu cuộc mưu sinh tại các quán nhậu.

Tháng 5/2015, Q. lọt vào quán nhậu Nhật Duy ở phường 9, TP Cà Mau và bị ép bán dâm.

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, do bị chủ quán Nhật Duy không cho thăm con, rước con về, bà X. mẹ Q. đã báo Công an phường 9, TP Cà Mau nhờ giải cứu Q. vào chiều tối 16/6/2015.

Cuộc giải cứu đã bất ngờ phát hiện Q. bị chủ quán tổ chức cho bán dâm khi tuổi mới 15. Lần theo lời khai của bé Q. và các nhân chứng liên quan, lúc 22 giờ cùng ngày này, Công an đã bắt khẩn cấp ông Tiêu Văn Luận, chủ khách sạn lớn nhất Cà Mau vì tình nghi đã mua dâm Q. hai lần. Đồng thời, trong đêm này, Công an cũng bắt bà chủ quán Nhật Duy, bà Lâm Thị Châu về hành vi môi giới mại dâm người chưa thành niên.