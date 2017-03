Vụ dân bắt công an, phá nhà cán bộ: Phải xử lý để giữ kỷ cương

Ngày 14-4, sau khi công an bắt giữ bốn người dân trực tiếp tham gia và kích động việc bắt giữ bốn công an vào chiều 10-4, an ninh trật tự tại xã Bắc Sơn (huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) đã được lập lại. Các mảnh vỡ kính, cửa, đất đá tại trụ sở UBND xã Bắc Sơn đã được thu dọn, cán bộ đã đến trụ sở xã làm việc.

Hiện Bộ Công an đã cử cán bộ vào huyện Thạch Hà để làm việc, nắm tình hình diễn biến vụ việc ở xã Bắc Sơn.

Hiện trên địa bàn xã Bắc Sơn không còn hiện tượng ném đá, đập phá nhà cán bộ xã vào ban đêm hoặc sẵn sàng ra tay với bất kỳ ai ủng hộ dự án nghĩa trang Vĩnh Hằng. Mọi người vào làng không còn cảnh bị chặn đường kiểm soát người lạ vào làng.





Hơn 100 cảnh sát được huy động đến giải cứu bốn công an bị người dân bắt giữ chiều 10-4. Ảnh: M.ĐỨC

Thiếu tá Nguyễn Hoài Việt, Trưởng Công an huyện Thạch Hà, cho biết: “Công an đã khởi tố vụ án bắt giữ người trái pháp luật và đã bắt giữ bốn người. Hiện công an đang mở rộng điều tra, ai sai đến đâu xử lý đến đó chứ không phải bắt tất cả người dân… Người dân có thể không đồng tình dự án Công viên Vĩnh Hằng nhưng suốt một thời gian dài một số đối tượng quá khích liên tục đe dọa, ném đá phá nhà cán bộ xã, bắt giữ công an là vi phạm pháp luật. Điều này buộc chúng tôi phải vào cuộc điều tra, lập lại an ninh trật tự”.

Đại tá Trần Công Trường, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, cho biết: “Chúng tôi đang chỉ đạo điều tra quyết liệt, ai sai đến đâu xử lý nghiêm đến đó, trước hết bắt các đối tượng cầm đầu quá khích”.

Ngày 14-4, ông Trần Bá Hoành, Chủ tịch UBND xã Bắc Sơn, nói: “Gia đình của chúng tôi và gia đình nhiều cán bộ xã vẫn còn lo sợ, người thân của nhiều cán bộ xã vẫn đang sang các xã khách lánh nạn, chưa dám về nhà. Hiện ngoài ông Nguyễn Khắc Sơn xin từ chức trưởng công an xã còn có ông Dương Đình Thái cũng xin từ chức phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Bắc Sơn”.

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, nhiều tháng qua, nhiều người dân xã Bắc Sơn phản đối dự án Công viên Vĩnh Hằng (được thiết kế trên diện tích 38,68 ha, tổng mức đầu tư hơn 380 tỉ đồng) bằng cách… ném đá nhà cán bộ xã và gây rối trật tự. Chiều 10-4, công an đến nhà bắt tạm giam Trương Văn Trường (30 tuổi, trú thôn Trung Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Thạch Hà) về hành vi gây rối thì anh Trường chống đối, la hét kích động mọi người… Đến đêm 10-4, hàng trăm người dân đã kéo đến uy hiếp vây kín trụ sở UBND xã Bắc Sơn đập phá, đốt xe máy, phá hỏng tivi, đập phá nhà trưởng công an xã…

ĐẮC LAM