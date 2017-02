Vụ đánh cựu binh: Cha bị bắt giam, con được tại ngoại

Thông tin mới nhất liên quan đến vụ cựu chiến binh 62 tuổi bị đánh, chiều 9-2, Công an huyện Chương Mỹ cho biết đơn vị này đã thi hành lệnh tạm giam đối với ông Nguyễn Bá N., một trong hai bị can hàng hung ông Hoàng Tiến Vin.

Đối với Nguyễn Bá T. (con trai ông N.), bị can này được tại ngoại để phục vụ công tác điều tra.

Ngoài ra, cơ quan công an cũng đã xác định tỉ lệ thương tật của cựu binh 62 tuổi là 15%.

Trước đó, Công an huyện Chương Mỹ đã ra quyết định khởi tố bị can đối với hai cha con ông Nguyễn Bá N. về tội cố ý gây thương tích. Hành vi của hai bị can này được xác định là có dấu hiệu tội phạm vì đã đánh đập ông Vin sau khi xảy ra va chạm giao thông.



Công an Chương Mỹ đã tạm giam người cha hành hung ông Hoàng Tiến Vin

Theo điều tra ban đầu, khoảng 17 giờ 30 ngày 25-1, tại khu vực thôn Phượng Đồng (Phụng Châu, Chương Mỹ), ô tô 29A-111.36 có cha con ông N. ngồi trên bất ngờ bị xe ba bánh do ông Vin lái đi cùng chiều vượt lên rồi va vào. Điều này đã gây móp, trầy xước bên hông trái của ô tô đồng thời làm rơi gương chiếu hậu và vỡ kính chắn gió bên lái.

Thấy ông Vin không dừng lại mà tiếp tục điều khiển xe rời khỏi hiện trường, ông N. liền hô hào người đi đường chặn chiếc xe ba bánh.

Cha con ông N. khai nhận do nóng giận nên đã lao vào hành hung ông Vin. T. giật cánh khuỷu ông Vin ra phía sau, còn ông N. lao vào tát.