Vụ “đòi nhẫn sau gần 20 năm”: Bác đơn kiện Báo Công An TP.HCM

Như Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh, trước đây Báo Công An TP.HCM nhận được đơn của bà P. phản ánh chuyện vợ chồng ông Trâm (lúc này công tác tại công an một quận của TP) đến nhà bà đòi lại chiếc nhẫn mà theo ông Trâm thì bà đã lấy của ông từ... gần 20 năm trước. Việc này đã gây ảnh hưởng đến gia đình bà. Sau khi xác minh, Báo Công An TP.HCM đã đăng lá đơn của bà P. kèm những nhận xét như “những bức xúc của chị P. là chính đáng... Vợ anh Trâm ghen với quá khứ bóng gió của chồng... Anh Trâm không đủ bản lĩnh để giáo dục vợ, đã thế còn đưa vợ tới nhà người ta gây rối làm mất hạnh phúc gia đình”... Sau đó, ông Trâm đến Báo Công An TP.HCM yêu cầu đính chính, xin lỗi. Sự việc nhùng nhằng cho đến năm 2006, ông Trâm kiện Báo Công An TP.HCM ra TAND quận 1.

Tháng 10-2008, TAND quận 1 đã bác đơn kiện của ông Trâm vì cho rằng Báo Công An TP.HCM đã thực hiện đúng tôn chỉ mục đích là phê phán những sai trái trong lối sống, đạo đức của cán bộ, chiến sĩ, trong khi lúc đó ông Trâm đang là công an. Thấy có dấu hiệu sai phạm, Báo đã xác minh và đăng bài góp ý phê bình. Theo luật, Báo hoàn toàn có đủ tư cách, có quyền đánh giá các sự kiện. Không có quy định nào buộc báo chí phải chờ đến khi có kết luận cuối cùng của cơ quan chức năng mới được phản ánh sự việc cả.