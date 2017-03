Vụ đốt cháu bé 11 tuổi để tra khảo ở Hà Tĩnh: Có dấu hiệu của hai tội

Chiều qua (7-5), chúng tôi đã đến Viện Bỏng quốc gia tiếp xúc với em Trịnh Xuân Hiệp, nạn nhân của vụ đốt người để tra khảo ngày 11-4 tại thôn Yên Ngư, xã Xuân Yên, Nghi Xuân, Hà Tĩnh (Pháp Luật TP.HCM đã thông tin trên số báo ra ngày 7-5).

Tỉnh yêu cầu xử lý nhanh

Tại giường bệnh, hai chân và hai tay em Hiệp băng trắng xóa kín mít, ngón tay không thể cử động. Hiệp cho biết em cảm thấy rất đau và rát ở các vết bỏng. Khi khỏe mạnh, Hiệp nặng 23 kg nhưng sau ba tuần kể từ ngày bị đốt, hiện tại cân nặng em chưa đầy 20 kg.

Theo nhận định của tiến sĩ Nguyễn Ngọc Tuấn, Trưởng khoa Bỏng trẻ em (Viện Bỏng quốc gia), ít nhất phải hai, ba tuần nữa Hiệp mới có thể xuất viện.

Ngay sau khi Báo đăng, đoàn công tác của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tỉnh Hà Tĩnh đã về làm việc với UBND huyện và Công an huyện Nghi Xuân, đề nghị xúc tiến nhanh, xử lý vụ việc.

Đoàn chỉ đạo UBND xã Xuân Yên ngay hôm nay (8-5) tổ chức họp người dân thôn Yên Ngư để tuyên truyền, phổ biến pháp luật, ổn định tình hình, chấm dứt việc hăm dọa gia đình em Hiệp. Đồng thời, đoàn đã đến nhà thăm hỏi mẹ em Hiệp và hỗ trợ ban đầu hai triệu đồng. UBND huyện Nghi Xuân cũng đã hỗ trợ hai triệu đồng để điều trị vết thương cho Hiệp.

Ông Tô Quang Quyền, Trưởng phòng Bảo vệ và chăm sóc trẻ em Sở LĐ-TB&XH tỉnh Hà Tĩnh, cho biết: “Hoàn cảnh gia đình cháu Hiệp quá khó khăn, chúng tôi đang xúc tiến vận động các cơ quan, đoàn thể, cá nhân quyên góp, ủng hộ để chung tay chữa trị cho cháu Hiệp sớm bình phục, trở lại đi học”.

Từng xảy ra vụ giết người vì nghi lấy tiền

Chiều 7-5, làm việc với Pháp Luật TP.HCM, thượng tá Trần Văn Anh - Phó Trưởng Công an huyện Nghi Xuân cho biết: “Lãnh đạo cơ quan công an và Viện kiểm sát huyện đã họp xem xét và đi đến thống nhất sẽ khởi tố vụ án, xem xét khởi tố bị can. Chúng tôi đang tiến hành các bước tố tụng, hoàn tất thủ tục để khởi tố vụ án, giám định tỷ lệ thương tật. Bước đầu đã xác định hai tội danh đối với Trịnh Xuân Toàn là cố ý gây thương tích và bắt giữ người trái phép. Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện đang tiếp tục thu thập chứng cứ, lấy lời khai của những người liên quan để xác định mức độ phạm tội của những người đồng phạm đối với Toàn”.

Ông Nguyễn Hiền Lương, Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân, nói: “Năm 2006, tại thôn Yên Liệu, xã Xuân Yên từng xảy ra vụ án đau lòng. Nguyễn Thị Luyến (16 tuổi) giết một cháu bé năm tuổi rồi vùi xác phi tang vì nghi ngờ cháu bé lấy ba ngàn đồng. Nay tại xã này lại xảy ra vụ ngược đãi, xâm phạm quyền trẻ em đau lòng. Sau này, khi vụ án đưa ra xét xử, chúng tôi kiến nghị tòa xử lưu động tại xã Xuân Yên để họ thấy hành vi như vậy là sai, qua đó răn đe người dân. Trước mắt, chúng tôi sẽ tập trung giúp đỡ gia đình cứu chữa, chăm sóc sức khỏe cho cháu Hiệp”.

Cũng trong hôm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Nghi Xuân đã yêu cầu trưởng công an huyện báo cáo và làm rõ sự việc.

Trong ngày hôm qua, chúng tôi đã ghi nhận được nhiều ý kiến của các luật sư xung quanh sự việc này. Luật sư Nguyễn Minh Tâm (Đoàn luật sư TP.HCM): Phải khởi tố người chú họ Tôi cho rằng hành vi của người chú họ phạm vào tội cố ý gây thương tích với vai trò chủ mưu, những người hàng xóm tham gia vụ việc là đồng phạm giúp sức. Nếu trong quá trình điều tra chứng minh được động cơ, mục đích của việc tra khảo là để giết chết cháu bé thì đó là tội giết người. Vì từ việc đánh, trói và đốt đã làm cháu bé bị phỏng nặng và thương tích đầy người nên hậu quả này là khá nghiêm trọng. Chưa kể cháu bé mới chỉ 11 tuổi là đối tượng được pháp luật đặc biệt bảo vệ, cấm xâm hại dưới mọi hình thức. Ở đây có tình tiết tăng nặng hành vi là phạm tội với trẻ em nên dù tỷ lệ thương tật nhỏ hơn 11%, cơ quan điều tra vẫn có đủ căn cứ để định tội người chú họ. Trường hợp này, mẹ cháu bé cũng không cần phải có đơn yêu cầu khởi tố vì hành vi phạm tội có tính chất nguy hiểm. Tuy nhiên, gia đình vẫn nên làm đơn yêu cầu gửi ngay đến Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh). Cơ quan điều tra nên khởi tố ngay vụ án, bị can chứ không thể chậm trễ hơn. Luật sư Hoàng Kim Vinh (Chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Bình Phước): Tội giết người! Theo tôi, bất kể là mối quan hệ gì thì trong trường hợp này, hành vi của người chú họ cấu thành tội giết người chưa đạt với tình tiết tăng nặng là giết trẻ em. Những người hàng xóm có hùa theo việc đốt cháu bé là đồng phạm tội giết người. Trong trường hợp này, không cần thiết phải xét động cơ, mục đích của người phạm tội mà căn cứ vào hậu quả mà định tội. Bởi khi cháu bé bị trói lại thì khả năng chống cự bị tê liệt. Hậu quả của việc chụm lá khô, tưới xăng, châm lửa đốt tất yếu dẫn đến hậu quả chết người nếu như không có người dập lửa và giải thoát cho cháu bé. Việc cháu bé không chết là ngoài ý muốn của người chú họ. Luật sư Phạm Quốc Hưng (Đoàn luật sư TP.HCM): Hàng xóm là đồng phạm Nếu những gì Báo nêu là có thật thì hành vi của người chú họ có dấu hiệu của hai tội hành hạ người khác (Điều 110 BLHS) và cố ý gây thương tích (Điều 104 BLHS). Xét trong mối quan hệ và thực tế người chú đã nhờ cháu bé đến trông nhà thì có thể coi giữa họ có mối quan hệ phụ thuộc. Điều 110 quy định người phạm tội có hành vi đối xử tàn ác với người lệ thuộc mình là phạm tội. Ở đây, việc trói cháu bé, tưới xăng, châm lửa đốt để tra khảo là hành vi mang tính chất tàn ác, đủ cấu thành tội. Trường hợp sau khi khởi tố vụ án, khởi tố bị can mà thương tật của cháu bé lớn hơn 11% thì cơ quan điều tra có thể chuyển sang tội cố ý gây thương tích. Ở đây vì cố ý gây thương tích với đối tượng là trẻ em nên xử theo khoản 2 Điều 104 BLHS. Ở cả hai tội danh tôi đã phân tích không cần chờ giám định tỷ lệ thương tật mà chỉ cần có thương tật là khởi tố ngay. Người chú họ phạm tội với vai trò chủ mưu, còn những người hàng xóm tham gia tra khảo cháu bé là đồng phạm. THANH TÙNG ghi