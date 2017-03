Vụ dùng dao lam xăm cơ thể người tình: Nạn nhân đã được trợ giúp

Sáng 24-8, Công an phường 6, quận Gò Vấp, TP.HCM (nơi có khách sạn mà ông Nh. đưa chị Tr. đến thuê phòng rồi bạo hành) đã có buổi làm việc với chị Tr. để ghi nhận lại toàn bộ nội dung câu chuyện. Tại đây, công an yêu cầu chị Tr. đến bệnh viện để giám định thương tật bổ sung vào đơn trình báo.





Bà Bùi Thị Công Nương, Trưởng phòng Trợ giúp viên pháp lý, tư vấn cho chị Tr. (trái) về thủ tục trợ giúp pháp lý. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Đại diện Công an phường 6 cho biết đã làm việc với Công an phường 14, quận Bình Thạnh (nơi ông Nh. đăng ký tạm trú) để tìm hiểu nhân thân ông Nh. Đại diện Cơ quan CSĐT Công an quận Gò Vấp cho biết công an quận đang tiến hành điều tra. Nếu hành vi của ông Nh. đúng như báo chí đưa tin, ông ta sẽ bị điều tra, truy tố về hành vi cố ý gây thương tích cho người khác.

Như báo Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, theo lời cầu cứu của chị LTHTr (phường 10, quận Gò Vấp, TP.HCM): Vì ghen tuông mù quáng, người tình của chị Tr. là ông TTNh (SN 1972, ngụ TP.HCM) đã đánh đập tàn nhẫn và dùng dao lam tự tay khắc những ký tự lạ lên cơ thể chị.

Cũng trong buổi sáng 24-8, sau khi đọc bài viết trên báo Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Minh Chánh, Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước TP.HCM, đã gọi điện thoại đến tòa soạn đề nghị được giúp đỡ chị Tr. Chiều cùng ngày, bà Bùi Thị Công Nương (Trưởng phòng Trợ giúp viên pháp lý) đã gặp chị Tr. và cho biết sẽ cử luật sư hỗ trợ pháp lý miễn phí.

Run run bước ra từ Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước, chị Tr. không giấu được xúc động. Chị chia sẻ mấy ngày này chị luôn sống trong cảm giác nơm nớp lo sợ, không dám đi đâu xa. Nếu có ý định đi đâu phải có anh đi cùng. Thay vì xin lỗi, nói những lời ngon ngọt như những lần trước đây, trong cuộc điện thoại ngày 23-8, ông Nh. liên tục có những lời lẽ đe dọa chị và gia đình. Do vậy, chị cũng phải tạm xin nghỉ việc. “Nếu bị ông Nh. bắt một lần nữa, chắc tôi không còn đường về. Cả mấy anh em tôi đều học chỉ đủ biết mặt chữ rồi xin nghỉ nên các thủ tục, hồ sơ cũng không biết làm thế nào. May mắn nhờ có sự giúp đỡ của trung tâm và các cô chú. Tôi chỉ mong sớm yên tâm đi làm trở lại, kiếm tiền nuôi con” - chị Tr. nói.