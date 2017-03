Vụ “Dùng kim tiêm trấn lột tiền trên xe buýt”: Bắt 3 đối tượng trong nhóm trấn lột

Tại cơ quan công an, Vinh “đen” và đồng bọn đã thừa nhận hành vi chuyên “dùng kim tiêm trấn lột hành khách” trên xe buýt. Vinh “đen” cũng khai nhận trong băng nhóm trấn lột còn có ba đối tượng khác.



Trước đó tối 31-3, Công an P.An Lạc A (Q.Bình Tân) đã truy quyét các băng nhóm trấn lột ở gần khu vực bến xe miền Tây. Công an phường đã đưa 11 đối tượng, trong đó có Vinh “đen”, Thành và Hải về phường. Hiện sáu đối tượng đã được chuyển vào Trung tâm Hỗ trợ xã hội TP.HCM. Riêng các đối tượng còn lại trong nhóm Vinh “đen” đang được Công an Q.Bình Tân củng cố hồ sơ để khởi tố bị can, khởi tố vụ án. Hiện cơ quan điều tra đang liên hệ, lấy lời khai của người bị hại.



Theo A.THOA - C.THÀNH (TTO)