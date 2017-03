Vụ dùng vàng giả mua card điện thoại di động: Người dân lại tố bị lừa

Trước đó, ngày 11-9, một người đàn ông trên 40 tuổi, mặc bộ áo quần công nhân màu xanh, người cao khoảng 1m67 đến 1m7, đi xe máy Wase đến quán nước giải khát vỉa hè do bà Sương làm chủ (16 Lê Hoàn-P. Tứ Hạ). Tại đây, người đàn ông mua một gói thuốc lá “White House” và mượn thêm 300.000 đồng để vào Công an thị xã Hương giải quyết do xe bị cảnh sát giao thông thị xã bắt và 15 phút sau ra trả, vì ví tiền bỏ trong cốp xe. Để làm tin, người đàn ông này để lại một chiếc nhẫn kim loại màu vàng, một đồng hồ đeo tay đã qua sử dụng màu đen hiệu Rado.

Sau thời gian dài không thấy người đàn ông đó quay lại, nghi ngờ về chiếc nhẫn vàng trên nên bà Sương đã đem đến tiệm vàng Đắc Hiếu (Tứ Hạ, TX Hương Trà) để thử thì biết đó là vàng giả nên trình báo với Công an thị xã Hương Trà về sự việc trên.



Người đàn ông vào quán nước ven đường để lừa chị Thu Sương

Như PLO đã thông tin, ngày 9-9, cũng một người đàn ông trên 40 tuổi, mặc bộ áo quần công nhân màu xanh, cao khoảng 1m67 đến 1m7, đi xe máy đến quán nước giải khát vỉa hè Hội Ngộ, do bà Nguyễn Thị Tý (ngụ thị xã Hương Trà). Tại đây, người đàn ông hỏi mua bốn card điện thoại mobifone (mệnh giá 100.000 đồng/card) và 5 card điện thoại Viettel (mệnh giá 100.000 đồng/card). Nghe vậy, bà Tý liền đưa 9 card điện thoại cho người đàn ông này. Sau đó, người đàn ông trên nói đang vào Công an thị xã Hương Trà (cánh quán Hội Ngộ khoảng 50m) giải quyết việc xe bị bắt, 15 phút sau ra trả và cũng để lại một chiếc nhẫn vàng, một đồng hồ đeo tay đã qua sử dụng màu đen hiệu Rado làm tin.

Hiện, Đội CSĐT về TTXH Công an TX Hương Trà đang tiếp nhận vụ việc để điều tra lầm rõ đối tượng lừa đảo trên.