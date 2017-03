Vụ đường dây bán sỉ thuốc lắc: Chủ khách sạn làm ngơ vì hám lợi

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, trước đó Công an huyện Bình Chánh triệt phá đường dây mua bán sỉ thuốc lắc do vợ chồng Lý Huy Khánh cầm đầu.

Không tố giác để hưởng lợi

Tại cơ quan điều tra, bà Lành thừa nhận có biết đồng bọn vợ chồng Khánh tổ chức cho con nghiện sử dụng ma túy trong khách sạn nhưng vì hám món lợi béo bở nên làm ngơ, không tố giác tội phạm với công an.

Hà Thị Tiền (vợ Khánh) và căn nhà nơi sản xuất thuốc lắc.

Trong khách sạn của bà Lành, vợ chồng Phúc-Thủy (đã bị bắt vào ngày 8-12) bao hẳn ba phòng ở tầng một với giá mỗi ngày là 250 ngàn đồng/phòng để không cho ai ra vào dòm ngó. Ngoài ra, ba phòng trên tầng hai cũng được thuê trọn gói để dành riêng cho các con nghiện đến hút hàng đá, phê thuốc lắc.

Khi Công an huyện Bình Chánh bắt ổ lắc trong khách sạn, người dân địa phương mới biết Hoàng Hồng là điểm tập kết ma túy. Ngoài việc con nghiện đến khách sạn sử dụng ma túy tại chỗ, từ đây thuốc lắc được phân bổ, bán sỉ đi các nơi.

“Lò” thuốc lắc tại nhà

Tại cơ quan điều tra, Khánh khai nhận đã hoạt động mua bán, sản xuất thuốc lắc từ hơn một tháng nay. Vợ chồng Khánh mua thuốc lắc từ nhiều nơi, chủ yếu là nguồn hàng từ Campuchia về. Sau đó, vợ chồng Khánh giã ra, tán thuốc lắc thành bột rồi pha chế thêm các chất phụ gia, trong đó có lá cần sa xay nhuyễn, cho vào máy ép thành viên. Với việc pha chế như vậy, vợ chồng Khánh bán được nhiều thuốc lắc và con nghiện cũng ưa chuộng vì mau phê và đã hơn. Nguyễn Phước Hạnh (tự Hùng, 53 tuổi) với vỏ bọc chạy xe ôm được Khánh giao nhiệm vụ giao hàng cho các dân chơi ở quán bar, vũ trường.

Khách sạn Hoàng Hồng, nơi con nghiện sử dụng ma túy.

Ngôi nhà của vợ chồng Khánh nằm sâu trong một con hẻm trên đường Đề Thám (quận 1) là trung tâm sản xuất, pha chế thuốc lắc, luôn đóng cửa. Khánh có vẻ tránh mặt, không muốn tiếp xúc với ai. Theo ông Lê Lễ - tổ trưởng khu phố thì bà con khu phố hết sức bất ngờ khi công an bắt vợ chồng Khánh vì buôn ma túy. Lúc khám xét nhà, công an thu giữ hơn trăm viên thuốc lắc, hàng đá giấu trong nhà vệ sinh, vách tường, chứng tỏ Khánh rất tinh ranh. Đặc biệt, tại lầu ba, công an đã phát hiện một lò sản xuất thuốc lắc với đầy đủ dụng cụ, pha chế, nén viên.

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can trong đường dây sản xuất, mua bán thuốc lắc với số lượng lớn.

HOÀNG TUYẾT