Vụ đương sự đánh luật sư và nhà báo: Trách nhiệm của chủ tọa

Chiều 3-4, đại tá Đỗ Kim Tuyến, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, cho biết cơ quan đã cử người sang phối hợp với tòa án để điều tra, nếu thấy có vi phạm về hình sự thì sẽ xử lý theo đúng quy định pháp luật. Theo đại tá Tuyến, không thể chấp nhận tình trạng có những sự việc như trên xảy ra ngay tại cơ quan bảo vệ pháp luật.

Ông Nguyễn Sơn Chánh án TAND TP Hà Nội cũng cho biết ông đang cho cán bộ tòa có liên quan tường trình về sự việc, trong hôm nay sẽ có văn bản gửi cho các cơ quan có thẩm quyền xem xét.

Luật sư Chu Khang- Phó Chủ nhiệm Đoàn luật sư Hà Nội khẳng định đoàn sẽ có kiến nghị tòa án, viện kiểm sát để có những quy định, cơ chế bảo vệ luật sư tham gia tố tụng tại tòa. Luật sư Khang cho rằng TAND TP Hà Nội cũng phải nghiêm túc rút kinh nghiệm trong vụ việc này.

Ẩu đả xảy ra khi đã hết phiên xử (!?)

Trả lời báo chí, thẩm phán Trần Thị Hải chủ tọa phiên tòa trên cho biết bà đã vào trong phòng ngay sau khi tuyên bố tạm dừng phiên tòa để buổi chiều xử tiếp nên khi sự việc xảy ra bà không có mặt. Bà Hải cũng bác bỏ lời cáo buộc của luật sư Trần Đình Triển rằng bà đã làm ngơ khi không có bất cứ động thái can thiệp nào từ HĐXX. Bà nhấn mạnh: “Nếu tôi không can thiệp thì lực lượng công an sẽ không thể biết mà có mặt ngay sau đó”.

Đại tá Tuyến cho rằng thông thường lực lượng công an sẽ có mặt bảo vệ đương sự cũng như giữ an ninh trật tự tại tòa khi tòa án yêu cầu. Tuy nhiên, trong hầu hết các vụ án dân sự tòa không yêu cầu nên phía công an không tham gia. Phiên tòa có xảy ra sự cố nói trên cũng vậy, trước đó phía công an không nhận được thông tin gì của tòa án nên không thể có mặt để can thiệp kịp thời.

Chủ tọa phải xử lý vi phạm

Ông Trần Đình Long, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, cho biết nếu thông tin đúng như báo chí nêu thì cần xem xét trách nhiệm của HĐXX, chủ tọa phiên tòa. Trong trường hợp như vậy, chủ tọa phải có trách nhiệm bảo vệ sự tôn nghiêm của phiên xử, tùy theo tính chất, mức độ, thẩm phán có quyền khởi tố vụ án, chuyển cho cơ quan điều tra hoặc xử phạt hành chính. Lực lượng cảnh sát nếu có mặt ở đó cũng cần phải có biện pháp kịp thời chứ không cần phải đợi đến ý kiến của thẩm phán mới hành động.

Chánh án TAND tỉnh Bình Dương Nguyễn Thanh Tùng cũng cho rằng chủ tọa phải ngay lập tức có biện pháp xử lý đương sự gây mất trật tự phiên xử. Nếu đương sự không chấm dứt hành vi gây mất trật tự thì có thể áp giải ra khỏi phiên tòa, phạt tiền hoặc bắt giữ. Làm như vậy thể hiện được chức trách của chủ tọa nói riêng và của HĐXX nói chung.

Thẩm phán Đỗ Thị Thu Hương Phó Chánh án TAND quận Tân Bình (TP.HCM) cũng đồng tình với ý kiến này bởi chủ tọa hoàn toàn có quyền xử lý những hành vi làm mất trật tự hoặc gây rối trong phiên tòa...

Ngoài phiên xử, khó cho chủ tọa...

Theo thẩm phán Tùng, trường hợp đương sự hành hung, đánh luật sư khi phiên tòa đã kết thúc thì lại là một quan hệ pháp luật khác. Lúc đó đơn giản chỉ là quan hệ giữa hai cá nhân với nhau. Nếu luật sư cho rằng đương sự xâm phạm đến sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của mình thì có quyền kiện ra tòa để yêu cầu bồi thường. Ngoài ra, đương sự có hành vi đánh người cũng có thể bị khởi tố về tội cố ý gây thương tích nếu xâm phạm nghiêm trọng đến sức khỏe của luật sư.

Thẩm phán Đỗ Thị Thu Hương cũng cho rằng nếu hành vi xô xát, ẩu đả xảy ra khi phiên xử đã tạm dừng, đã xong thì hành vi này không xử lý về hành vi gây rối trật tự phiên tòa được mà chỉ có thể là hành vi gây rối trật tự công cộng...

Theo chúng tôi, việc gây lộn, đánh nhau tại tòa dù khá hiếm hoi nhưng không phải mới xảy ra lần đầu, thậm chí đã có trường hợp đâm chết người tại tòa. Từ sự việc này, cơ quan chức năng cần phải cảnh giác, rút kinh nghiệm để không xảy ra những sự việc đáng tiếc.