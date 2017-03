Vụ gây rối tại 178 Nguyễn Lương Bằng (Hà Nội): Tòa tuyên y án sơ thẩm

Theo đó, bị cáo Nguyễn Thị Nhi bị tuyên 15 tháng án treo về tội gây rối trật tự công cộng. Bảy bị cáo còn lại lần lượt lãnh từ cảnh cáo đến 13 tháng án treo về hai tội hủy hoại tài sản và gây rối trật tự công cộng.

Theo tòa phúc thẩm, căn cứ vào các chính sách quản lý về đất đai, Công ty cổ phần May Chiến Thắng có quyền sử dụng hợp pháp diện tích đất tại 178 Nguyễn Lương Bằng và bức tường do công ty xây dựng là thuộc sở hữu của công ty. Dù vậy, các bị cáo dưới sự xúi giục của một số người, bất chấp pháp luật đã cố tình đập phá tường rào của Công ty cổ phần May Chiến Thắng. Hành vi của các bị cáo đã cấu thành tội hủy hoại tài sản theo khoản 1 Điều 143 BLHS.

Bên cạnh đó, các bị cáo rất nhiều lần tập trung tại khu đất 178 Nguyễn Lương Bằng, gây mất trật tự trị an xã hội, gây thiệt hại nghiêm trọng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần May Chiến Thắng, gây ách tắc giao thông, ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống của bà con tại khu vực 178 Nguyễn Lương Bằng... Vì vậy, tòa sơ thẩm kết tội tám bị cáo phạm tội gây rối trật tự công cộng theo Điều 245 BLHS là có cơ sở pháp lý và đúng quy định pháp luật.