Vụ gia đình bị giang hồ 9 lần truy sát: Lại bị hăm dọa

Theo đó, 23 giờ 20 tối 26-3, khi cả ba mẹ con chị Thảo đang ngủ tại phòng trọ trong hẻm nhỏ trên đường Quang Trung thì một nam thanh niên khoảng 27 tuổi đi xe SH đến. “Người này ăn mặc lịch sự, dáng vẻ rất đàng hoàng. Tôi cứ tưởng là các anh trinh sát hình sự ghé qua hỏi thăm sức khỏe và sự an toàn của cả gia đình nên lật đật chạy ra” - chị Thảo nhớ lại.



Gia đình chị Thảo liên tục bị đánh đập, đe dọa và ngày 19-11, chị Thảo bị đánh đến nhập viện.

Nam thanh niên nói tên mình là Dũng. Người này đứng bên ngoài song sắt gằn giọng đe dọa gia đình chị Thảo yêu cầu đưa ngay 300 triệu đồng và hoàn đủ số tiền đã nợ của ông Phạm Thanh Khiêm là 1,3 tỉ đồng, nếu không sẽ giết hai người con của chị Thảo trong ngày 27-3. “Người này yêu cầu chuyển khoản số tiền hơn 1,3 tỉ đồng mà họ nói tui đã nợ của ông Khiêm cho họ. Anh này nói là bây giờ số tiền đó đã được chuyển qua quyền sở hữu của anh ta, yêu cầu tôi phải trả. Anh ta yêu cầu đưa ngay cho anh ta 300 triệu đồng" – chị Thảo bàng hoàng kể lại.



Tuy nhiên, chị Thảo vẫn bình tĩnh nói: “Tôi không hề biết anh là ai cả. Nói chuyện nợ nần thì anh liên lạc với anh Long, chồng tôi chứ tôi không biết”. Nam thanh niên sau đó yêu cầu chị Thảo lấy máy điện thoại lưu lại số của anh ta và yêu cầu kêu anh Long điện ngay cho anh ta, đồng thời cảnh báo: “Chị đã thấy chín lần trước tui làm chưa".

Tuy nhiên, chị Thảo cho rằng mình không có tiền và cũng không thể đưa cho nam thanh niên vì hoàn toàn không biết anh ta là ai. Sau khoảng 15 phút đe dọa, nam thanh niên đã lên xe bỏ đi. Chị Thảo chạy vào nhà gọi điện cho Công an phường 10, quận Gò Vấp thì nghe thấy tiếng gạch đá ném vào nhà. “Tôi đang điện cho công an phường thì nghe tiếng rầm rầm rất lớn. Mấy đứa nhỏ thì khóc ré lên. Nhưng tôi không dám mở cửa vì sợ đá trúng vào người” – chị Thảo nói.

Sau đó chị Thảo ra sân thì phát hiện nam thanh niên vừa đòi tiền mình đang bỏ đi. Khoảng 10 phút sau lực lượng công an phường cùng dân phòng đến hiện trường ghi nhận sự việc và cử người ở lại bảo vệ gia đình chị Thảo đến sáng 27-3.



“Tôi thực sự lo sợ sau sự việc, tôi cũng không dám đưa các con đi học mà phải nhờ đến các anh công an phường" – chị Thảo nói.

Trước đó, như báo Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, từ giữa năm 2013 đến ngày 19-11, gia đình chị Nguyễn Anh Thảo (sinh năm 1968, phường 10, quận Gò Vấp) liên tục bị người lạ vào nhà rút dao đe dọa rồi hành hung. Không ít lần hai con của chị Thảo là Lý Hưng (16 tuổi) và Lý Minh Thư (14 tuổi) bị đánh đến mức nhập viện.

Trước đó, cả gia đình chị Thảo đã nhiều lần thay đổi chỗ ở và liên tiếp trình báo công an về nguy cơ bị hành hung.

Công an quận Gò Vấp ban đầu xác định ông Phạm Thanh Khiêm đã cho người chặn đánh chị Thảo và người nhà. Ông Khiêm có địa chỉ thường trú ở phường 8, quận Gò Vấp. Công an phường đến kiểm tra thì ông này không có mặt ở nơi đăng ký thường trú. Quá trình xác minh thì có thông tin ông Khiêm tạm trú tại một địa chỉ khác cùng phường trong quận. Tuy nhiên, khi công an đến nơi tạm trú cũng không có ông Khiêm. Công an quận Gò Vấp sau đó đã ra thông báo truy tìm ông Khiêm nhưng không tìm ra.

Vụ việc sau đó được chuyển lên Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an TP.HCM. Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, truy tìm Phạm Thanh Khiêm để làm rõ vụ việc. Tuy nhiên, cho đến nay ông Khiêm vẫn chưa xuất hiện.