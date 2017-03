Vụ giả mạo bạo nhất

Một nhóm đạo chích ngang nhiên đưa xe tải năm tấn tới, rào chặn đường, xúm nhau đào nhiều hố to hệt công nhân thi công công trình ngầm. Sau khi lấy trộm dây cáp thành công, nhóm này dùng xi măng lấp lại các hố ngay trong đêm. Ngoài các hố được phát hiện, trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm còn có 10 hố được đào và lấp lại như cũ.

Nhóm trộm này được tặng giải vì nhiều lý do. Thứ nhất, trộm mà hổng giống trộm - “mần ăn” rất công khai. Thứ hai, nhóm rất... “trí tuệ” vì nắm rõ sơ đồ đường dây cáp đi qua để cắt trộm. (Chợt nhớ là mới đây, có vài nơi khi được nhà báo hỏi có biết công trình mình đang quản lý có mạng cáp ngầm ra sao hay không, “gia chủ” nói tỉnh bơ: Hổng biết!). Lý do đặc biệt là nhóm này... đào đường rất nhanh. Đào chưa tới một đêm mà được tới 14 lỗ to cả mấy mét vuông. Giá mà các công trình đào đường có phép cũng thoăn thoắt vậy nhỉ?

Tất nhiên, giải trên được trao chọn rất công bằng, không hề có tin đồn chạy chọt trước khi đăng quang như mấy vụ thi hoa hậu!