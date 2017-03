Vụ “Giang hồ bãi than ở Quảng Ninh”: Bắt Nam “bang”-kẻ cầm đầu

Phạm Huy Nam (tức Nam “bang”) - đối tượng cầm đầu băng nhóm đã bị bắt vào trưa 18-1. Nam “bang” và đàn em Đặng Thế Sơn bị bắt khi đang lẩn trốn tại huyện Bến Cát (Bình Dương). Khám xét hai đối tượng này, công an thu giữ được một quả lựu đạn mỏ vịt. Nam thành thực khai: “Các anh quá nhanh, nếu không thì em đã... rút chốt lựu đạn”.

Nam và Sơn được đưa về tạm giữ tại C14B (Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, cơ quan thường trú phía nam). Sáng hôm nay (20-1), hai đối tượng này được di lý về sân bay Nội Bài và chuyển về Quảng Ninh.

Trước đó, vào rạng sáng 15-12-2008, do mâu thuẫn trong việc “mót” than tại Quảng Ninh, Nam “bang” đã cùng Sơn và Nguyễn Văn Quân dùng súng tự chế bắn chết sáu người, làm bị thương một người. Vụ án khiến dư luận xôn xao, được báo chí đánh giá là một trong 10 vụ án nổi cộm trong năm. Sau khi gây án, cả ba cùng đi trên một chiếc thuyền trốn ra vịnh Quảng Ninh để cất hung khí. Sau vài ngày lẩn trốn trên đảo, các sát thủ chia làm hai nhóm: Quân trốn vào huyện Di Linh (Lâm Đồng), sau đó bị bắt vào ngày 26-12-2008. Nam “bang” và Sơn lần lượt ẩn hiện tại các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương và TP.HCM.

Trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC14) Công an tỉnh Quảng Ninh được tung vào cuộc. Nguồn tin cho biết Nam và Sơn đang trốn ở khu vực biên giới Campuchia nhưng không thể “trụ” được lâu nên có thể mò về phía nam xin “cứu viện”. Qua dò tìm các mối quan hệ của Nam và Sơn cho thấy cả hai có mối quan hệ thân thiết với một người tại huyện Bến Cát. Một tổ công tác PC14 Công an tỉnh Quảng Ninh do một phó phòng dẫn đầu đã lặn lội vào đây “đón lõng” hai sát thủ đang bị truy nã.