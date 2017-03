Vụ giang hồ chém loạn xạ: Đình chỉ hoạt động quán bar MTM

Quán MTM nơi xảy ra vụ việc

Trước đó, sau khi vụ việc gây rối xảy ra, Công an TP.Biên Hòa đã lập tổ công tác kiểm tra hoạt động của quán bar MTM. Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện quán hoạt động kinh doanh không đúng ngành nghề đăng ký (hoạt động như vũ trường), thời điểm kiểm tra trong quán có 13 người sử dụng trái phép chất ma túy. Công an đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính các đối tượng sử dụng ma túy, đồng thời có văn bản tham mưu UBND TP.Biên Hòa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, đình chỉ hoạt động đối với quán bar MTM.

Cũng liên quan đến vụ gây rối tại quán bar MTM, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án, đồng thời ra lệnh bắt khẩn cấp 10 đối tượng có liên quan để phục vụ công tác điều tra. Qua điều tra ban đầu, đến nay Công an TP.Biên Hòa xác định có 13 người liên quan đến vụ gây rối. Hiện Công an TP.Biên Hòa đang tiếp tục truy xét các đối tượng còn lại.

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, trước đó có xích mích từ trước, khoảng 24 giờ ngày 27-7, một nhóm thanh niên hàng chục người đã mang hung khí đến quán bar MTM để giải quyết mâu thuẫn với nhóm đối địch. Khi bảo vệ quán bar đóng cửa quán để tránh xảy ra xung đột thì nhóm đối tượng đứng bên ngoài đã dùng dao, mã tấu đập phá cửa kính quán bar và la hét gây ồn ào tại hiện trường. Đến khi lực lượng Cảnh sát 113 và Công an phường Thống Nhất đến hiện trường thì nhóm thanh niên này mới lên xe tẩu thoát.