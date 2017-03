Vụ giết 2 trẻ em, đốt xác phi tang: Một giờ ở hiện trường vụ bắt cóc, giết người man rợ

Nỗi đau của người nhà 2 nạn nhân nhỏ tuổi

17 giờ 30 phút chiều 12/5, chúng tôi có mặt tại hiện trường vụ án mạng, hàng trăm con người chen chúc nhau chật ních trong và ngoài nghĩa trang phường Đạt Hiếu (thị xã Buôn Hồ, Đăk Lăk. Khó khăn lắm chúng tôi mới vượt qua được biển người vừa hiếu kỳ vừa phẫn nộ ấy để tiếp cận với hiện trường. Và cũng thật khó có thể diễn tả hết được sự căm phẫn của tất cả những người có mặt tại đây.



Hàng trăm người tập trung tại hiện trường vụ án, phẫn nộ trước hành vi tàn độc của hung thủ

Trên đống tro tàn, xác hai cháu bé giờ đây chỉ còn là hai khối hình không toàn vẹn. Nước mắt của gia đình, người thân 2 nạn nhân nhỏ tuổi khiến cả biển người đau xót.

Anh Nguyễn Hữu Phước (SN 1968), cha của cháu T nghẹn ngào: cháu T và cháu H cùng là học sinh trường Tiểu học Quang Trung (thị xã Buôn Hồ). Nhà H nằm đối diện với Mỹ viện Kiều Nhung của mẹ T nên cả hai thường qua lại và chơi thân với nhau.

Khoảng 5 giờ chiều ngày 11/5, T và H xin phép đi chơi. Đến hơn 6 giờ không thấy con về ăn cơm như mọi lần, anh Phước và gia đình đổ xô đi tìm. Cho đến khi thủ phạm nhắn tin nhắn đầu tiên vào số máy của anh Quang, cha của cháu H, báo tin hai cháu đã bị bắt cóc và đòi số tiền chuộc 800 triệu đồng để đổi mạng sống, vợ chồng anh mới bàng hoàng lo sợ.

Đến khoảng 6 giờ sáng ngày 12/5, anh Phước nhận được tin nhắn với nội dung: “Con ông bà đã chết vì cái tội không chịu nghe lời, cháu chết lúc 5 giờ 45 phút sáng, hưởng dương 8 tuổi, xác cháu ở suối Loxi”. Đau đớn và hoảng loạn, anh huy động người thân phối hợp với lực lượng công an tìm kiếm hơn 10 km dọc suối Loxi nhưng không thấy dấu vết nào của con.



Những tin nhắn đe dọa, tống tiền của kẻ sát nhân

Đến khoảng 14 giờ chiều ngày 12/5, trong khi đang tìm kiếm con tại khu vực gần nghĩa địa Công Kiệm, nghe một số người dân bàn tán về xác hai cháu bé bị thiêu tại nghĩa trang Đạt Hiếu, anh lập tức tìm đến và đau đớn nhận ra xác con mình.

Anh Đỗ Thanh Quang, cha của T, cũng thổn thức kể lại cho chúng tôi nghe câu chuyện kinh hoàng một cách rời rạc và chắp vá. Theo đó, Lê Văn Vui (còn gọi là Sơn) là hàng xóm của vợ chồng anh. Vui thuê mặt bằng bên cạnh để mở tiệm sữa chữa điện thoại lâu nay. Vợ của Vui lại là nhân viên kế toán của doanh nghiệp do anh làm chủ nên Vui cũng hay qua lại với gia đình.

Trong quá trình cháu H bị mất tích, Vui luôn là người sốt sắng cùng gia đình anh đi tìm kiếm. Thậm chí qua tin nhắn đối tượng bắt cóc còn yêu cầu một trong bốn người phải có mặt khi tham gia trao đổi tiền vào đêm ngày 11/5 phải có mặt Vui (?!).

Kẻ giết người man rợ Lê Văn Vui.

Suốt đêm 11/5 đến rạng sáng ngày 12/5, anh Quang cùng với con rể, Vui và anh Bo (hàng xóm), anh Hùng (lái xe của gia đình anh Quang) đã giằng co, thỏa hiệp và nhiều lần di chuyển địa điểm trao tiền theo yêu cầu với đối tượng nhưng suốt đêm kẻ bắt cóc đã không xuất hiện.

Khoảng 8 giờ sáng ngày 12/5, anh Quang nhận được một tin nhắn hãi hùng: “Lên sau lưng trạm điện lực, chỗ cây trụ điện gãy, lấy cánh tay và sợi dây chuyền của con ông về rồi ta nói chuyện tiếp”. Nhận được cánh tay đen đủi đã cháy xém, anh Quang cùng những người thân trong gia đình thực sự hoảng loạn nhưng vẫn không từ bỏ hy vọng tìm kiếm con. Đến khoảng 14 giờ chiều cùng ngày thì anh nhận được tin về hai xác người bị thiêu tại nghĩa trang Đạt Hiếu.

Ngay sau khi án mạng xảy ra, lực lượng CSĐT Công an tỉnh Đăk Lăk đã nhanh chóng vào cuộc phối hợp với Công an thị xã Buôn Hồ và Công an huyện Krông Năng tổ chức lực lượng điều tra truy xét. Đến 14 giờ ngày 12/5, Phòng PC14 Công an Đăk Lăk phối hợp với Công an thị xã Buôn Hồ đã bắt khẩn cấp đối tượng gây án là Lê Văn Vui.

Theo đó, khoảng 90 phút sau khi bắt cóc H và T thành công, Vui đưa hai cháu ra nghĩa trang phường Đạt Hiếu sát hại. Sau khi gây án, y ung dung về nhà nhắn tin đe dọa đòi tiền và cùng người thân trong gia đình H đi tìm hai cháu.

Khoảng 23 giờ 30 đêm 11/5, y quay lại nghĩa trang chất giấy, vải đốt xác hai cháu bé để phi tang. Rạng sáng ngày 12/5, quyết tâm lấy được tiền, y quay lại hiện trường bẻ cánh tay trái của cháu T để làm phương tiện gây áp lực với gia đình các em. Mọi hành vi tàn độc của Vui đã không thể lọt qua được mắt của CQĐT.

Theo Lục Hà (Dân trí)