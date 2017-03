Vụ giết em, sát hại vợ tại Hà Nội: Tội ác khủng khiếp

Tại CQĐT, lời khai của Phan đã khiến mọi người kinh hãi, bởi ngoài việc “đẩy” chết em họ thì trước đó một năm Phan còn ra tay giết vợ…

Làng quê không yên ả

Khi nhắc đến Đường Lâm (thị xã Sơn Tây), nhiều người ngay lập tức hình dung đây là ngôi làng cổ yên ả, đẹp như trong tranh. Nhưng những ngày này, người dân Đường Lâm đã bị “hâm nóng” bởi câu chuyện ông Phan “buôn lòng lợn” sau khi bị bắt về tội sát hại em họ đã khai ra tội ác giết vợ cách đây một năm. Khi những lời khai rùng rợn ấy của Phan được truyền đến tai người dân, họ mới giật mình nhớ đến cái chết đầy bất thường của bà Lan (SN 1962), vợ Phan trước đó.

Khoảng sân, nơi ông Thanh ngã và tử vong. Đối tượng Phan khai nhận hành vi tội ác của mình

Một số người dân nơi đây kể rằng Phan và vợ là bà Lan đã có những tháng ngày sống bên nhau khá đầm ấm. Họ có 2 người con (một trai, một gái) và sinh sống bằng buôn bán lòng lợn. Ngày ngày, cứ mỗi sáng sớm Phan lại đi qua các lò mổ gom lòng về cho vợ bán. Cả hai rất chăm chỉ nên kinh tế cũng thuộc loại khá ở địa phương, họ có tới 2 khu đất, trong đó một khu bám mặt đường. Hai người con cũng rất chăm chỉ, ngoan ngoãn.

Bất ngờ vào một ngày cuối tháng 6/2011, cả làng bỗng nghe tin bà Lan qua đời. Khi hàng xóm đến chia buồn, Phan kể rằng vợ mình bị trượt chân ngã đập đầu vào hòn non bộ giữa sân. Đám tang của bà Lan sau đó được Phan tổ chức rất nhanh chóng. Cũng có những người hồ nghi về cái chết của bà Lan, nhưng với vẻ mặt u sầu, ngày đêm tự nhốt mình trong nhà của Phan, thậm chí hắn thôi luôn nghề bán lòng lợn nên không ai nghi ngờ gì nữa. Chị Liễu - một người dân địa phương cho biết, lúc đó thấy Phan “suy sụp” như vậy, dân làng ai cũng thương cảm, có người còn khuyên Phan đi bước nữa vì con cái đã trưởng thành. “Khoảng gần nửa năm trở lại đây, mọi người thấy ông Phan đi lại với một cô gái tên T, khoảng hơn 30 tuổi. Họ thường xuyên gặp nhau và tỏ thái độ khá vui vẻ”, chị Liễu nói.



Giận con, sát hại em

Để tìm hiểu rõ hơn vụ án mạng vào ngày 9/10, chúng tôi tìm đến nhà Quách Văn Phan. Ông Lê Văn Tân - hàng xóm và cũng là người chứng kiến toàn bộ vụ việc kể lại: “Vào khoảng 16h45 ngày 9/10, tôi sang nhà ông Phan để xin lá trầu. Khi vừa bước vào cổng đã thấy bố con ông Phan cãi nhau kịch liệt còn ông Quách Hồng Thanh (SN 1968, em họ Phan - PV) đang ra sức can ngăn. Thấy thế, tôi cũng chạy lại can đôi bên. Tuy nhiên, bố con ông Phan vẫn vô cùng căng thẳng. Lúc này tôi và ông Thanh mỗi người đứng một bên, với ý định nếu ông Phan tiếp tục đánh Phong (con trai ông Phan) thì cả hai sẽ ôm lại. Trong lúc can ngăn, ông Thanh bị ông Phan gạt mạnh nên ngã ngửa người ra đằng sau, đầu đập rất mạnh xuống sân”.

Chị Nguyễn Thị Ngọ - em dâu của Phan kể lại: “Khi thấy anh Thanh ngã xuống sân không đứng dậy được, mọi người chạy lại thì thấy mắt anh ấy đã nhắm nghiền, cằm và hàm trên tím ngắt. Anh Thanh được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức nhưng sau đó không qua khỏi. Cơ quan công an xác định nguyên nhân anh Thanh tử vong là do chấn thương sọ não”.

Về cuộc cãi vã giữa Phan và con trai, nguyên nhân là do mâu thuẫn tiền bạc. Theo đó, chiều 9/10, Phong từ Hà Nội về và có nói chuyện với bố rằng muốn xin 100 triệu đồng để làm ăn, nhưng bị bố từ chối. Lúc này, Phong nhìn thấy một người phụ nữ tên T đang ngồi trong nhà nên đã chửi người phụ nữ này. Theo ông Tân, có thể Phong nghĩ chính người phụ nữ kia là nguyên nhân khiến bố mình không còn tiền nên đã đuổi người phụ nữ này ra khỏi nhà. Do đó hai bố con mới to tiếng. Cuộc cãi và lên đến đỉnh điểm khi Phan đập bát hương và di ảnh của vợ cũ trước mặt Phong…

Tội ác kinh hoàng

Sau khi ông Thanh tử vong, Phong đã ra cơ quan công an tố cáo hành vi của bố mình. Sự việc trở nên nghiêm trọng hơn khi tại cơ quan điều tra, Phan khai nhận trước đó đã sát hại vợ. Theo đó, vào ngày 30/6/2011 bà Lan nghi ngờ chồng có quan hệ bất chính với người phụ nữ khác nên giữa hai người đã cãi cọ, xô xát. Bực tức, Phan lao đến đấm thẳng vào mặt vợ, còn bà Lan phản kháng bằng cách cầm gậy tre chống lại và đuổi đánh chồng. Khi đến góc vườn, Phan rút một thanh gỗ trên giàn trầu vụt liên tiếp vào vùng tai, gáy của bà Lan, khiến bà ngã úp mặt xuống đất. Vài phút sau thấy vợ vẫn nằm bất động, Phan bế vợ lên làm động tác hô hấp nhưng bà Lan đã ngừng thở.

Để trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật, Phan đã tạo ra hiện trường giả. Phan đặt vợ nằm úp mặt trong bể nước của hòn non bộ rồi đè cột bê tông lên ngang vai bà Lan. Sau đó, hắn lau hết các vết máu vương vãi, chạy ra chốt cổng và đi ra chợ mua bao xi măng. Lúc về nhà, Phan cố tình gọi rất to vợ ra mở cửa để hàng xóm nghe thấy. Tiếp đó hắn vờ hốt hoảng phát hiện vợ nằm ở bể nước rồi tri hô hàng xóm. Khi nhiều người kéo đến, Phan còn vờ ra sức hô hấp cho vợ. Sự “ma mãnh” của Phan đã giúp y che giấu tội ác kinh hoàng của mình suốt hơn 1 năm qua.

Tới đây, Phan sẽ phải trả giá cho những hành động “trời không dung, đất không tha” của mình.

Theo Giadinh.net