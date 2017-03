Vụ giết người, chặt xác ở quận 6: Tìm thấy thêm 2 phần thi thể

Do phần thi thể không có tay, chân, đầu tóc nên đơn vị nghiệp vụ không thể giám định vân tay để tra cứu danh tính nạn nhân. Đến 17 giờ ngày 14-1, người dân tại hẻm 184 và 248 Nguyễn Văn Luông (gần kinh Lò Gốm) tiếp tục phát hiện hai phần thi thể gồm phần bụng và khuỷu tay phải. Các phần thi thể đang được lưu giữ tại nhà xác Bình Hưng Hòa để tiếp tục điều tra.

Thượng tá Ngô Văn Thêm - Phó trưởng Công an quận 6 cho biết các phần thi thể vừa tìm thấy là của người nữ bị giết rồi phân xác. Hiện Công an quận 6 đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra vụ án.

Cũng trong đêm 13-1, một người đàn ông nhà ở quận 8 đã đến công an trình báo việc con trai của ông 15 tuổi bị mất tích mấy ngày qua chưa rõ nguyên nhân. Ngay sau đó, nguồn tin từ trinh sát cho biết có một xe gắn máy hiệu Max dính nhiều máu trên thân xe đang bị vứt bỏ tại phường 16, quận 8. Tuy nhiên, qua xác minh chiếc xe Max trên là tang vật liên quan một vụ án giết người cướp tài sản xảy ra trên địa bàn tỉnh Long An. Cơ quan điều tra Công an TP.HCM đã bàn giao chiếc xe tang vật cho Công an Long An.