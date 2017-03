Vụ giết người dã man tại Q.12, TP.HCM: Đã xác định được nghi can

Theo đó, đối tượng trực tiếp liên quan tới vụ án là Nguyễn Thị Phương (quê huyện Phong Điền, Thừa Thiên-Huế). Phương đã có chồng và một con trai. Năm 2005, Phương cùng chồng, con vào TP.HCM hành nghề coi bói dạo và rửa chén bát hàng quán, chồng chạy xe ôm. Khoảng tháng 1-2008, Phương đến thuê phòng trọ của bà Trần Trúc Lam (phường An Phú Đông, quận 12). Tại đây, Phương sử dụng hai giấy CMND của Lê Thị Ngọc Nữ (đăng ký thường trú quận Bình Thạnh) và Nguyễn Minh Hoàng (ngụ Kiên Giang) để thuê nhà trọ. Theo điều tra của công an, chủ nhân của hai CMND này là bà Nữ và anh Hoàng đều khai bị mất CMND trước đó. Nạn nhân bị phân khúc là Nguyễn Mạnh Hùng (ngụ quận Thủ Đức, chạy xe ôm). Người nhà cho biết anh Hùng mất tích từ ngày 24-5, đúng buổi sáng Phương tới nhà tìm Hùng.

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, sáng 3-6, chủ nhà trọ phát hiện một xác chết bị phân khúc trong nhà vệ sinh. Phương cùng chồng, con đã bỏ đi chín ngày trước đó sau khi sát hại anh Hùng. Công an thu tại hiện trường một dao, một lưỡi cưa sắt, dây dù và hai bao nylon đựng thi thể nạn nhân. Hiện Công an TP.HCM đang phối hợp với Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế truy nã Phương.