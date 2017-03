Vụ giết người dã man tại TP.Cần Thơ: Kẻ thủ ác là em chồng nạn nhân

Sau khi nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT, Công an TP.Cần Thơ kết hợp với các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường và tử thi. Khám nghiệm cho thấy, nạn nhân Dương Thị D. bị hung thủ dùng búa (loại búa bổ củi) đập và chém 9 nhát vào đầu, 7 nhát vào người, nạn nhân chết do chấn thương sọ não nặng. Trong nhà có dấu hiệu bị cạy phá, lục lọi, đào bới để tìm tài sản. Ban đầu xác định tài sản bị mất gồm 2 chiếc nhẫn vàng 24k, có trọng lượng 4,4 chỉ.

Qua xác minh, sàng lọc, CQĐT xác định đối tượng nghi vấn là Trần Văn Tròn (SN 1966, ngụ ấp Trường Khánh, xã Trường Thành, huyện Cờ Đỏ, TP. Cần Thơ và là em chồng của nạn nhân). Sau nhiều ngày đêm mật phục theo dõi những nơi mà tên Tròn có khả năng ẩn náu, ngày 20.9.2007, Ban chuyên án đã tóm gọn tên Trần Văn Tròn, khi y đang lẩn trốn tại xã Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ. Với sự kiên trì, khéo léo và sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ của các điều tra viên, đến 16h ngày 22.9.2007, Tròn đã cúi đầu thừa nhận hành vi giết người dã man của mình.

Theo điều tra của cơ quan CSĐT và lời khai của đối tượng: 8h ngày 13.9.2007, Tròn đến nhà anh trai, để xe môtô ở ngoài và đi bộ vào nhà. Thấy chị Dương Thị D. (vợ anh Lập) đang ngồi ở giường trong nhà, Tròn đứng ngoài hỏi: “Anh ba (tức anh Lập – anh ruột của Tròn) có nhà không?”. Chị D. trả lời: “Anh Ba đi khỏi rồi, có gì không ?”. Tròn nói: “Có công chuyện”. Chị D. tiếp tục nói: “Mượn tiền hả, hết chú Bảy rồi đến chú sao?”. Bực tức trước câu nói của chị dâu, Tròn chụp cây búa (dựng ở hàng ba trước nhà) ném vào phía sau gáy của chị D. (lúc này chị D. đang ngồi quay lưng về phía Tròn). Chị D. ôm đầu chạy vào trong nhà, vừa chạy vừa kêu “bớ làng xóm ơi chú Sáu (Tròn) giết tôi”. Thấy vậy, Tròn cầm búa đuổi theo đập, chém nhiều nhát vào đầu, làm chị ngã gục xuống nền nhà.

Thấy chị D. bất tỉnh, Tròn đi đóng cửa chính, gài chốt, sau đó đi vào trong nhà hòng lấy tài sản. Lúc này, chị D. tỉnh dậy định chạy ra ngoài, nhưng không may lại bị Tròn phát hiện. Ngay lập tức, tên Tròn kéo chị D. vào trong nhà. Sợ bị giết nên chị D. nói: “Chú mượn tiền hả, anh Ba chú chôn tiền ở phía dưới gầm giường, chú đào lên mà lấy”. Dù nạn nhân van xin, nhưng Tròn vẫn không buông tha mà lại nhẫn tâm đè chị D. xuống nền nhà rồi lấy sợi dây điện quấn nhiều vòng vào cổ và xiết chặt, sau đó buộc chặt vào ngạch cửa nhà đến khi nạn nhân tắt thở.

Sau khi đã hạ sát chị dâu, tên sát nhân đi ra phía sau bếp lấy hai con dao để đào tiền vàng nhưng không thấy. Sợ ở lâu sẽ bị phát hiện, Tròn lấy khăn bông sợi có sẵn trong nhà lau máu dính ở người và búa, rồi cầm búa băng đường ruộng chạy về nhà tắm và rửa sạch búa. Sau đó, Tròn đem búa cất dưới gầm giường ở nhà mẹ ruột và trở lại nơi gây án lấy xe môtô đi như không có chuyện gì xảy ra.

Chiều ngày 28.9, đại tá Lê Việt Hùng, Phó giám đốc Công an TP. Cần Thơ đã tặng giấy khen cho 15 cán bộ chiến sỹ phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Phòng Bảo vệ Chính trị I, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, Công an huyện Vĩnh Thạnh, Công an huyện Cờ Đỏ, Văn phòng Cơ quan CSĐT công an thành phố và 1 quần chúng đã có thành tích xuất sắc trong đấu tranh truy bắt đối tượng giết người.